Luka Modrić extiende su contrato con el Milan: La leyenda croata se queda en Italia

Tras la decepcionante participación de la selección croata en la Copa del Mundo 2026, el experimentado centrocampista Luka Modrić ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro. Según informa Sky Sport Italia, el jugador de 40 años ha acordado extender su contrato actual con el Milan por un año más. Así lo reporta Goal.com informa .

La directiva del Milan y el nuevo entrenador del equipo, Ruben Amorim, ven a la estrella croata como una parte fundamental del proyecto deportivo. Desde sus primeros días, Amorim conversó personalmente con Modrić, destacando que su experiencia es crucial para la transición en el centro del campo. Esta confianza fue uno de los factores clave para que el jugador permaneciera en San Siro.

Para Modrić, el Milan no es un club cualquiera. Ha admitido en varias ocasiones que era seguidor de los "rossoneri" en su infancia, cuando su compatriota Zvonimir Boban jugaba en el equipo. Aunque su contrato finalizó al terminar la temporada pasada, el vínculo emocional con el club y el nuevo proyecto táctico lo motivaron a quedarse una temporada más en Lombardía.

Preparación para la nueva temporada y gira por Australia

Actualmente, Luka Modrić disfruta de unas breves vacaciones y se espera que firme el contrato oficial en los próximos días. Según el plan, se unirá a la gira del equipo por Australia a finales de julio. Este viaje, que comienza el 26 de julio, será una oportunidad ideal para integrarse con el nuevo entrenador y el equipo.

Según Goal.com, la presencia de Modrić aporta al Milan un gran beneficio tanto deportivo como comercial. Tras terminar la temporada pasada en quinto lugar y quedarse fuera de la Champions League, el club aspira a luchar por los puestos altos de la Serie A la próxima temporada. En esta situación, el papel de líderes como Modrić es inigualable.

A pesar de cumplir 41 años en septiembre, Modrić demuestra estar en una forma física excelente. La temporada pasada disputó 37 partidos en todas las competiciones, acumulando 2864 minutos de juego. Registró 2 goles y 3 asistencias. Si no hubiera sido por su lesión en mayo, estas cifras podrían haber sido aún mayores.

Cabe recordar que Luka Modrić llegó al Milan como agente libre en julio de 2025, tras una carrera legendaria de 13 años en el Real Madrid. El centrocampista, que ganó la Champions League en 6 ocasiones con los madrileños, ahora quiere centrar toda su atención en el éxito en el campeonato italiano.