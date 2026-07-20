Messi y 9 jugadores más no regresaron a Argentina: se conoce la razón

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Messi y 9 jugadores más no regresaron a Argentina: se conoce la razón

Tras la derrota de la selección argentina por 0-1 ante España en la final de la Copa del Mundo 2026, una parte de los jugadores no regresó a su país. Lionel Messi y otros nueve jugadores decidieron quedarse en Estados Unidos, incorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones.

Según TyC Sports, 16 jugadores de la selección regresaron a Argentina. El hecho de que Messi no volara a su patria está relacionado con que desarrolla su actividad en Estados Unidos.

Messi y De Paul se quedaron en Estados Unidos

Lionel Messi defiende los colores del club Inter Miami. Por ello, se informa que tras el Mundial, se quedó en EE. UU. en lugar de ir a Argentina.

Junto a él, su compañero de club Rodrigo de Paul también figura entre los jugadores que permanecieron en Estados Unidos.

Otros jugadores se dirigieron a los países donde se encuentran sus clubes o tomaron vacaciones cortas. Por tanto, no hay base para interpretar su no regreso a Argentina como descontento con el equipo o reacción a la derrota en la final.

16 jugadores regresaron al país

Tras la finalización de la Copa del Mundo, parte de la delegación argentina regresó al país. Según los informes, había un total de 16 jugadores en el avión.

Fueron recibidos por los aficionados en Argentina. Sin embargo, a diferencia de las celebraciones masivas tras el título de 2022, esta vez el equipo regresó con medallas de plata.

Aunque el vigente campeón del mundo llegó a la final, el único gol marcado en la prórroga fue decisivo.

La final fue desafortunada para Messi

El tiempo reglamentario del partido contra España terminó 0-0. En la prórroga, Ferran Torres marcó contra Argentina, dando el título a España.

Este encuentro fue el menos productivo para Messi en el Mundial 2026. Por primera vez en el torneo, el capitán argentino no pudo registrar un gol o una asistencia.

Aun así, el jugador de 39 años terminó el mundial con altas estadísticas personales. Marcó ocho goles y dio cuatro asistencias, desempeñando un papel crucial en el camino de su equipo hasta la final.

El récord de goleador también se perdió

Tras la final, Messi también perdió su estatus de máximo goleador en la historia de los Mundiales. Fue superado por un gol por el delantero francés Kylian Mbappé .

Si Messi hubiera marcado en la final, la situación en la lucha por el récord podría haber cambiado. Pero la defensa española limitó las oportunidades del líder argentino.

¿Cuál es el próximo plan de Messi?

Argentina perdió el título en la final, pero para Messi y varios jugadores la temporada de clubes continuará pronto. Por ello, en lugar de volver a Buenos Aires con la selección, actuaron según sus planes.

La permanencia de Messi en EE. UU. no se ve como una protesta inesperada, sino como una decisión sencilla vinculada a su actividad en el Inter Miami. Ahora, la atención se centra en su situación en el club tras el Mundial 2026 y su futuro en la selección argentina.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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