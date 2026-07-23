El FC Barcelona anuncia un nuevo fichaje: Karim Adeyemi se une a las filas azulgranas

El club español FC Barcelona continúa su actividad en el mercado de fichajes de verano. Tras el traspaso de Anthony Gordon, los catalanes han anunciado oficialmente la firma del delantero del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Este fichaje se considera un paso importante para reforzar la línea de ataque del equipo dirigido por Hansi Flick. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, el coste total del traspaso asciende a 29 millones de euros. De esta cifra, 22 millones de euros son un pago garantizado, mientras que los 7 millones restantes se abonarán en concepto de diversos bonus. Además, el Borussia Dortmund recibirá un porcentaje de una futura venta del jugador. El talentoso extremo alemán ha firmado un contrato de larga duración con los «azulgranas» hasta el 30 de junio de 2031.

Cambios en la línea de ataque

Karim Adeyemi es la segunda gran incorporación del verano para el FC Barcelona. Anteriormente, el club había invertido 80 millones de euros por Anthony Gordon, procedente del Newcastle. Con la llegada de Adeyemi, el ataque por las bandas queda completo. Ahora, Hansi Flick cuenta con el veloz extremo alemán junto a estrellas como Raphinha y Lamine Yamal.

Al mismo tiempo, el equipo también registra bajas. Marcus Rashford, quien pasó la temporada pasada cedido en el conjunto catalán, ha abandonado el club. La directiva del FC Barcelona decidió no ejecutar la opción de compra de 30 millones de euros acordada con el Manchester United. Esta decisión se tomó con el fin de ahorrar recursos financieros para nuevas operaciones.

Planes futuros y nuevos objetivos

A lo largo de su carrera, Adeyemi se formó en las academias del Bayern de Múnich y el RB Leipzig, y jugaba a nivel profesional con el Borussia Dortmund desde 2022. Con la camiseta del conjunto alemán, disputó 146 partidos y logró marcar 36 goles. Se espera que su velocidad y regate encajen perfectamente en los esquemas tácticos de Hansi Flick.

Ahora, el FC Barcelona centrará su atención en la venta de jugadores y en equilibrar la plantilla. El club necesita al menos un defensa central y un delantero centro capaz de sustituir a Robert Lewandowski. Aymeric Laporte es visto como el candidato principal para la defensa, mientras que en ataque, el gran sueño del presidente Joan Laporta sigue siendo la estrella del Atlético de Madrid, Julian Alvarez.

Estos fichajes demuestran la intención del FC Barcelona de luchar seriamente no solo por el campeonato de España, sino también por la victoria en la Champions League la próxima temporada. El nuevo entrenador Hansi Flick busca transformar radicalmente el estilo de juego del equipo con la ayuda de jugadores alemanes a los que conoce bien.