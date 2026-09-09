El Real Madrid vence al Inter

El Real Madrid comenzó su andadura en la fase de liga de la Champions League 2026/27 con una victoria sobre el Inter. En el encuentro disputado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, los locales se impusieron por 2-1.

El marcador se abrió en el minuto 14. Kylian Mbappé adelantó al Real Madrid. En el minuto 23, Federico Valverde marcó el segundo gol de los locales.

El Inter logró recortar distancias en la segunda parte. En el minuto 77, Carlos Augusto anotó para los italianos. Sin embargo, el Inter no pudo volver a marcar y el partido finalizó con un 2-1.

En las estadísticas, el Inter dominó la posesión. Los milaneses controlaron el 59% del balón, mientras que el Real Madrid registró un 41%.

Los visitantes también fueron superiores en disparos: el Inter realizó 15 remates frente a los 9 del Real Madrid. No obstante, los locales fueron más precisos con 6 tiros a puerta frente a 5.

El Inter completó 565 pases con un 95% de acierto. El Real Madrid realizó 362 pases con una precisión del 87%.

El Real Madrid cometió 12 faltas y recibió 1 tarjeta amarilla. Los jugadores del Inter cometieron 10 faltas y vieron 3 tarjetas amarillas. En cuanto a saques de esquina, los visitantes dominaron 11-4.

De este modo, el Real Madrid suma sus primeros tres puntos en la fase de liga de la Champions League.