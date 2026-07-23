¿Está el Manchester United listo para la carrera por el título: Mikaël Silvestre hace una declaración inesperada

El ex defensa del Manchester United, Mikaël Silvestre, compartió sus reflexiones sobre el estado actual y los objetivos futuros del club. El ex futbolista francés, que ganó cuatro títulos de liga inglesa bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson, restó importancia a las posibilidades de los «Red Devils» de ganar la Premier League en los próximos años. En su opinión, el equipo aún no está listo para grandes conquistas. Así lo informa Goal.com .

Aunque se observan cambios positivos en Old Trafford, Silvestre enfatizó que aún queda mucho trabajo por hacer en la plantilla y en la gestión del club. En una entrevista con Goal.com, mencionó que es «demasiado pronto» para que el Manchester United entre en la carrera por el título en la temporada 2026-2027. Esto indica que los éxitos rápidos que esperan los aficionados podrían tardar un poco más.

La directiva del club, en particular Sir Jim Ratcliffe y el grupo INEOS, planea llevar a cabo un proyecto de un nuevo estadio de 2 mil millones de libras esterlinas, denominado el «Wembley del Norte» en Manchester. Además, se ha anunciado el programa «Project 150», que busca convertir a los equipos masculino y femenino en fuerzas dominantes del país antes del 150 aniversario del club. Sin embargo, los resultados en el campo podrían no cambiar tan rápido como la infraestructura.

La estabilidad, el objetivo principal

Desde que Sir Alex Ferguson se retiró en 2013, el Manchester United no ha logrado ganar el título de la Premier League. Entrenadores desde David Moyes hasta Ruben Amorim han intentado devolver al equipo a su antigua gloria, pero esta tarea sigue siendo casi imposible. Michael Carrick, quien dirige actualmente al equipo, enfrenta la misma pesada responsabilidad.

Según Silvestre, para el equipo es más importante formar su propio juego que competir con su vecino, el Manchester City. «Han sido el mejor equipo de Manchester durante muchos años y eso no es lo importante ahora mismo. Lo esencial es aprender de los errores de la temporada pasada para convertirse en un equipo más fuerte y estable», afirma el ex defensa.

El ex jugador destacó que la tarea principal del club es participar regularmente en la Champions League y alcanzar gradualmente el nivel de campeón. En su opinión, para los aficionados la diferencia con el Manchester City solo importa en los días de derbi, pero estratégicamente, el crecimiento general del equipo debe ser la prioridad.

Futuros fichajes y expectativas

El Manchester United trabaja activamente en reforzar su plantilla. Aunque algunos expertos sugieren que un par de fichajes inteligentes podrían devolver al equipo a lo más alto, Silvestre insiste en que este proceso llevará tiempo. Según él, es necesario dar más tiempo al cuerpo técnico liderado por Michael Carrick para lograr la estabilidad.

En conclusión, el Manchester United se apoya en proyectos a largo plazo para restaurar su gloriosa historia. La advertencia de jugadores experimentados como Silvestre sirve para preparar a los aficionados ante la realidad. Con el nivel de competencia en la Premier League en aumento, los «Red Devils» necesitarán no solo fondos, sino también paciencia.