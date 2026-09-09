Se repartieron joyas valiosas a los invitados de una boda (video)

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Se repartieron joyas valiosas a los invitados de una boda (video)

La bloguera kazaja Janerke Elshin organizó una gran boda con motivo del 60 aniversario de sus padres. El evento, al que asistieron unos 150 invitados, contó con un programa de conciertos con artistas famosos.

Uno de los aspectos más comentados de la celebración fueron los regalos preparados para los invitados. Se distribuyeron diversos objetos de valor, incluidas joyas adornadas con piedras.

Inicialmente, circularon informes en las redes sociales de que se habían regalado joyas con diamantes. Más tarde, Janerke Elshin aclaró que las piedras de los regalos no eran diamantes naturales, sino moissanita.

También se sortearon otros regalos en el evento, como electrodomésticos Dyson, lavadoras y teléfonos inteligentes. La bloguera afirmó que el número de regalos preparados superaba incluso el número de invitados.

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