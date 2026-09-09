En el mundo del boxeo amateur internacional, el estatus de liderazgo de Uzbekistán ha sido oficialmente confirmado una vez más. El portal de estadísticas de boxeo más influyente e independiente del mundo, BoxRec, ha publicado su ranking mundial actualizado de boxeadores amateurs, independientemente de la categoría de peso (Pound-for-Pound / P4P). El campeón olímpico y triple campeón mundial Abdumalik Khalokov ocupa el primer lugar de esta prestigiosa lista, siendo reconocido como el boxeador inigualable del planeta. Lo más gratificante es que 4 boxeadores uzbekos figuran en el top 10 mundial, permitiendo a nuestra selección nacional establecer un récord absoluto. ¿Quiénes son los otros boxeadores en este top 10, cuáles son sus rachas de victorias y quiénes son sus principales rivales? Al final de este artículo, presentamos la intriga principal: la tabla completa del TOP-10 oficial de BoxRec y todos los detalles sobre la supremacía histórica del boxeo uzbeko.

Abdumalik Khalokov — el boxeador número uno del mundo

Los resultados dominantes de los maestros uzbekos del noble arte se manifiestan en los siguientes indicadores brillantes:

1.er lugar absoluto: El campeón olímpico y triple campeón mundial Abdumalik Khalokov ha ascendido al 1.er puesto como el boxeador amateur más fuerte del planeta, independientemente del peso, con 101 victorias en la categoría de peso ligero;

Fazliddin Erkinboyev en el TOP-5: El joven campeón mundial Fazliddin Erkinboyev, continuando su increíble racha de victorias en el peso semipesado, ha asegurado el prestigioso 5.º lugar del ranking mundial;

To‘rabek Khabibullayev en lo alto: El talentoso campeón mundial To‘rabek Khabibullayev ha tomado su lugar en la 8.ª posición del prestigioso TOP-10 gracias a su habilidad en el peso pesado;

Asadkhuja Muydinkhujaev completa el top diez: El campeón olímpico y mundial, estrella del peso wélter, Asadkhuja Muydinkhujaev, también ha acumulado suficientes puntos para entrar oficialmente en el ranking de los 10 mejores boxeadores mundiales.

«Este ranking actualizado de BoxRec confirma una vez más oficialmente que la escuela de boxeo uzbeka es actualmente la fuerza más estable e inigualable del boxeo amateur mundial», señalan los analistas deportivos internacionales.

Uzbekistán — el único país con más representantes en el TOP-10

La tabla actualizada también demostró una gran superioridad en términos de competencia por países:

Récord mundial: Ningún otro país ha logrado colocar a 4 representantes en el top diez — Uzbekistán es el único líder mundial en este aspecto;

Principales rivales: El top diez también incluye representantes de Rusia (4 boxeadores), Ucrania (1 boxeador — Oleksandr Khyzhniak) y Brasil (1 boxeador — Luiz De Oliveira);

Récords estables: Todos los boxeadores uzbekos clasificados poseen una calificación máxima de 5 estrellas.

Ranking mundial oficial TOP-10 P4P de BoxRec

Según la base de datos oficial del portal internacional, el top diez se presenta de la siguiente manera:

Rango Boxeador País / Ciudad Categoría Victorias-Derrotas #1 Abdumalik Khalokov Uzbekistán (Taskent) Ligero 101 - 11 - 0 #2 Muslim Gadzhimagomedov Rusia (Serpukhov) Pesado 104 - 7 - 0 #3 Vsevolod Shumkov Rusia (Kamensk-Uralsky) Ligero 84 - 11 - 0 #4 Oleksandr Khyzhniak Ucrania (Poltava) Semipesado 129 - 17 - 0 #5 Fazliddin Erkinboyev Uzbekistán (Namangan) Semipesado 57 - 3 - 0 #6 Luiz De Oliveira Brasil (São Paulo) Ligero 85 - 14 - 0 #7 Andrey Peglivanyan Rusia (Adler) Pluma 45 - 3 - 0 #8 To‘rabek Khabibullayev Uzbekistán (Taskent) Pesado 62 - 8 - 0 #9 Eduard Savvin Rusia (San Petersburgo) Pluma 81 - 12 - 0 #10 Asadkhuja Muydinkhujaev Uzbekistán (Ferganá) Wélter 69 - 10 - 0

La clave del éxito y la dominación futura del boxeo uzbeko

La pregunta más importante que interesa a muchos aficionados y expertos es: cómo este resultado histórico de Uzbekistán se reflejará en los grandes torneos venideros. La conclusión principal esque el hecho de ocupar 4 de los 10 lugares en BoxRec, el centro más influyente del boxeo amateur, demuestra que el relevo generacional en nuestra selección nacional funciona a la perfección. La rápida entrada en la élite mundial no solo de los campeones olímpicos, sino también de jóvenes campeones mundiales como Fazliddin Erkinboyev y To‘rabek Khabibullayev, indica que la dominación absoluta de Uzbekistán continuará en los próximos Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales.

En su opinión, ¿podrán Abdumalik Khalokov y nuestros otros campeones mantener este liderazgo P4P de BoxRec cuando pasen al boxeo profesional? ¿Qué otros boxeadores uzbekos esperaba ver en este TOP-10? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta victoria histórica y orgullosa del deporte uzbeko con sus seres queridos y los fanáticos del boxeo!