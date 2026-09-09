¿Lionel Messi y Cristiano Ronaldo alcanzarán la marca de los 1000 goles?

Las dos leyendas más grandes de la historia del fútbol moderno, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, se acercan audazmente a un nuevo hito histórico en su larga rivalidad. Según Goal.com, el exjugador de la MLS Shaka Hislop opina que, debido al «legado compartido» único entre ambos, Lionel Messi nunca permitirá que su eterno rival, Cristiano Ronaldo, alcance la marca de los 1000 goles por sí solo. Así lo informa Goal.com informa .

Actualmente, la estrella portuguesa es quien está más cerca de alcanzar esta cifra monumental. Defendiendo los colores del club saudí Al-Nassr, Cristiano Ronaldo se acerca a los 980 goles marcados en clubes y selección a lo largo de su carrera. Incluso a los 41 años, mantiene un estado de forma excelente y ha anotado 146 goles con su selección nacional.

Durante su etapa en Oriente Medio, el delantero ha mantenido estadísticas individuales elevadas, ganando títulos de máximo goleador y trofeos de liga. Incluso se rumorea que podría continuar su carrera profesional más allá de la finalización de su contrato actual en el verano de 2027.

Los resultados de Lionel Messi en Estados Unidos

Por otro lado, Lionel Messi no se queda atrás. El jugador argentino de 39 años juega con éxito en el club estadounidense Inter Miami. Tras ganar su octavo Balón de Oro, ha conquistado la MLS Cup y premios al mejor jugador.

Aunque el famoso delantero argentino terminó su carrera internacional, llegó a disputar 207 partidos y anotar 125 goles con la Albiceleste. Con un contrato vigente hasta 2028 con el club del sur de Florida, Messi se acerca a la marca de los 930 goles en total.

La opinión de los expertos

En una entrevista exclusiva para Goal.com con el apoyo de King Casino, Shaka Hislop destaca que los aficionados al fútbol quieren ver esta lucha entre ambos genios. Los dos jugadores transformaron por completo a una generación y los resultados que muestran son verdaderamente fenomenales.

«Si vemos a ambos jugadores superar los 1000 goles, encajaría perfectamente con su legado compartido en el fútbol», afirma el ex portero. Sin embargo, otro experto, el ex delantero del Manchester United Giuseppe Rossi, expresó sus dudas sobre si Messi se centra demasiado en estas cifras.