Samsung desafía a TSMC y pone en marcha su planta de 2 nm

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Samsung desafía a TSMC y pone en marcha su planta de 2 nm

Samsung Electronics da un paso importante en la competencia global del mercado de semiconductores. Según ixbt.com, la nueva planta del gigante tecnológico surcoreano ubicada en Taylor (Texas), EE. UU., se prepara para iniciar operaciones de prueba a finales de este mes. Se espera que este paso represente una competencia seria para la posición de TSMC, su principal rival. Así lo informa Ixbt.com informa .

Cabe destacar que, incluso antes de entrar en pleno funcionamiento, toda su capacidad de producción planificada ya ha sido reservada por grandes clientes. Estos acuerdos estratégicos abren nuevas oportunidades de mercado para Samsung y fortalecen su posición.

Grandes clientes y planes futuros

Según la fuente, entre los clientes más importantes de Samsung se encuentran los gigantes tecnológicos Tesla y Broadcom. Estas empresas han reservado capacidad por adelantado para satisfacer la demanda de chips basados en la avanzada tecnología de 2 nm.

Al mismo tiempo, Samsung ha iniciado trabajos a gran escala para ampliar aún más su infraestructura. En particular, la empresa está importando equipos especializados desde Corea del Sur para construir una segunda planta de obleas de silicio. Se prevé que la construcción de esta segunda fábrica comience a finales de este año.

Proceso tecnológico y ventaja competitiva

La nueva planta en Taylor se convertirá en el sitio principal de Samsung para la futura producción de microchips basados en el proceso tecnológico de 2 nm. El éxito en la producción masiva podría fortalecer significativamente la posición de la empresa frente a TSMC e incluso obligar a algunos grandes clientes a reconsiderar su política de distribución de pedidos.

Anteriormente, la eficiencia del nuevo proceso tecnológico era una incógnita. Si a principios de año el rendimiento de los chips de 2 nm de Samsung era de aproximadamente el 60 %, los datos más recientes indican que esta cifra ha aumentado considerablemente hasta alcanzar cerca del 80 %.

Este avance tecnológico y la reserva total de la capacidad de producción demuestran que la posición de Samsung en el mercado de semiconductores se está consolidando. Los expertos del sector señalan que el funcionamiento a pleno rendimiento de esta planta tendrá un impacto significativo en toda la industria en el futuro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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