El flagship Honor Magic9 Pro Max contará con una batería de 8800 mAh

Se está preparando un nuevo dispositivo que combina una autonomía récord en el mercado de los smartphones con capacidades fotográficas avanzadas. Según ixbt.com, el reconocido insider Digital Chat Station ha revelado que el próximo smartphone Honor Magic9 Pro Max estará equipado con la batería más grande de su clase. Así lo informa Ixbt.com informa .

En un momento en que los dispositivos móviles están estableciendo altos estándares de reserva de energía, se espera que el nuevo flagship de Honor cambie radicalmente las reglas del juego. Según la información filtrada, el dispositivo integrará una batería masiva con una capacidad de 8800 mAh.

La era de las baterías de gran capacidad

Se espera que esta cifra sea la batería más grande de su clase. Curiosamente, se estima que incluso la versión base del Honor Magic9, con una pantalla más compacta, contará con una batería superior a los 8000 mAh. Esto permitirá a los usuarios utilizar el dispositivo activamente durante largos periodos sin necesidad de un cargador.

Sin embargo, la ventaja de la nueva serie de smartphones no se limita solo a la capacidad de su batería. El fabricante también ha prestado especial atención a las capacidades de la cámara, que se espera sorprenda seriamente a los entusiastas de la fotografía móvil.

Capacidades de cámara avanzadas y accesorios

Se informa que el modelo Honor Magic9 Pro Max estará equipado con un sistema de cámara avanzado que incluye dos grandes sensores Arrizo de 200 megapíxeles. La cámara principal contará con una apertura f/1.57, un sensor de 1/1,28 pulgadas y un sistema de estabilización mediante cardán. También incluirá un teleobjetivo Super Night de 200 megapíxeles con apertura f/2.6 y sensor de 1/1,4 pulgadas.

Para quienes disfrutan de la fotografía a larga distancia, Honor también está preparando un conjunto de accesorios especiales. Este kit incluirá un Mega Teleconverter con una distancia focal de 500 mm, así como un Thumb Teleconverter compacto de aproximadamente 81 mm de largo y un peso de solo 88 gramos.

La presentación oficial de la nueva serie de dispositivos está programada para el 28 de septiembre en Pekín. Se espera que este evento sea uno de los hitos más importantes en el mundo de la tecnología.