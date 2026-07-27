El Borussia Dortmund se prepara para negociaciones decisivas por el fichaje de Konstantin Karetsas

·174·Deportes
El Borussia Dortmund se prepara para negociaciones decisivas por el fichaje de Konstantin Karetsas

El club alemán Borussia Dortmund ha comenzado a tomar medidas activas para fichar al joven talento Konstantin Karetsas, quien milita en el KRC Genk. Según informa Sky Deutschland, el club alemán está cerca de imponerse en esta carrera por el traspaso, mientras que el AC Milan se queda rezagado debido a su situación financiera y a los cambios en su plantilla. Así lo informa Goal.com informa .

Se ha sabido que el director deportivo del Borussia Dortmund no viajará con el equipo a la gira por Asia. El lunes y el martes viajará a Bélgica para mantener una nueva reunión decisiva con la directiva del KRC Genk con el fin de ultimar los términos del contrato. El club belga exige una suma garantizada de 35 millones de euros por su jugador, más primas adicionales que elevarían el valor total a 40 millones de euros.

Prioridades en el mercado de fichajes

El Borussia Dortmund ha establecido como su principal objetivo para la ventana de fichajes de verano el fortalecimiento de la línea de ataque. Debido a la marcha de Karim Adeyemi al FC Barcelona y al fuerte interés del Leeds United en Julian Brandt, la directiva del club planea incorporar a dos nuevos futbolistas para la delantera. Según las declaraciones del club, este avanza con firmeza hacia sus metas teniendo en cuenta el factor tiempo en el mercado.

La oferta inicial del club alemán consistía en 30 millones de euros más otros 5 millones en variables, pero el KRC Genk la rechazó. A pesar de esto, el hecho de que el Borussia Dortmund ya haya llegado a un acuerdo con el propio jugador sobre los términos de un contrato hasta junio de 2031 fortalece su posición.

La postura del AC Milan

Según GOAL.com, el AC Milan también había mostrado un serio interés en los servicios del mediapunta griego Konstantin Karetsas. El jugador encajaba en el plan táctico milanista debido a su manejo de la pierna zurda y su eficacia jugando detrás del delantero centro. Sin embargo, al haber gastado unos 100 millones de euros en los fichajes de Gonçalo Ramos y Mario Gila, el club se centra ahora en vender jugadores para generar fondos y liberar espacio.

En particular, hasta que no se resuelva la situación en torno al traspaso de Rafael Leão, le resultará difícil al conjunto milanista realizar nuevas incorporaciones. Precisamente este factor le otorga al Borussia Dortmund una clara ventaja en la competencia por el fichaje y aumenta las probabilidades de un resultado positivo.

Borussia DortmundAC MilanKonstantin KaretsasKRC GenkFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Chelsea quiere fichar al experimentado centrocampista Jordan HendersonEl Chelsea quiere fichar al experimentado centrocampista Jordan HendersonHoy, 02:33Bradley Barcola quiere dejar el PSG para fichar por la Premier LeagueBradley Barcola quiere dejar el PSG para fichar por la Premier LeagueHoy, 02:31John Stones apunta a continuar su carrera en ItaliaJohn Stones apunta a continuar su carrera en ItaliaHoy, 02:10El Inter continúa las negociaciones por el traspaso de Curtis JonesEl Inter continúa las negociaciones por el traspaso de Curtis JonesHoy, 00:36Sismo en el fútbol italiano: Maldini y Leonardo dimitenSismo en el fútbol italiano: Maldini y Leonardo dimitenAyer, 23:31Drama en la Superliga: tres partidos, dos penaltis y un gol en el 90+2'Drama en la Superliga: tres partidos, dos penaltis y un gol en el 90+2'Ayer, 22:46
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
El capitán del Congo revela cómo encontró los puntos débiles de Uzbekistán
El capitán del Congo revela cómo encontró los puntos débiles de Uzbekistán