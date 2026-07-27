El Borussia Dortmund se prepara para negociaciones decisivas por el fichaje de Konstantin Karetsas

El club alemán Borussia Dortmund ha comenzado a tomar medidas activas para fichar al joven talento Konstantin Karetsas, quien milita en el KRC Genk. Según informa Sky Deutschland, el club alemán está cerca de imponerse en esta carrera por el traspaso, mientras que el AC Milan se queda rezagado debido a su situación financiera y a los cambios en su plantilla. Así lo informa Goal.com informa .

Se ha sabido que el director deportivo del Borussia Dortmund no viajará con el equipo a la gira por Asia. El lunes y el martes viajará a Bélgica para mantener una nueva reunión decisiva con la directiva del KRC Genk con el fin de ultimar los términos del contrato. El club belga exige una suma garantizada de 35 millones de euros por su jugador, más primas adicionales que elevarían el valor total a 40 millones de euros.

Prioridades en el mercado de fichajes

El Borussia Dortmund ha establecido como su principal objetivo para la ventana de fichajes de verano el fortalecimiento de la línea de ataque. Debido a la marcha de Karim Adeyemi al FC Barcelona y al fuerte interés del Leeds United en Julian Brandt, la directiva del club planea incorporar a dos nuevos futbolistas para la delantera. Según las declaraciones del club, este avanza con firmeza hacia sus metas teniendo en cuenta el factor tiempo en el mercado.

La oferta inicial del club alemán consistía en 30 millones de euros más otros 5 millones en variables, pero el KRC Genk la rechazó. A pesar de esto, el hecho de que el Borussia Dortmund ya haya llegado a un acuerdo con el propio jugador sobre los términos de un contrato hasta junio de 2031 fortalece su posición.

La postura del AC Milan

Según GOAL.com, el AC Milan también había mostrado un serio interés en los servicios del mediapunta griego Konstantin Karetsas. El jugador encajaba en el plan táctico milanista debido a su manejo de la pierna zurda y su eficacia jugando detrás del delantero centro. Sin embargo, al haber gastado unos 100 millones de euros en los fichajes de Gonçalo Ramos y Mario Gila, el club se centra ahora en vender jugadores para generar fondos y liberar espacio.

En particular, hasta que no se resuelva la situación en torno al traspaso de Rafael Leão, le resultará difícil al conjunto milanista realizar nuevas incorporaciones. Precisamente este factor le otorga al Borussia Dortmund una clara ventaja en la competencia por el fichaje y aumenta las probabilidades de un resultado positivo.