El caluroso mercado de fichajes estival posterior al Mundial de 2026 ha entrado en su fase más intensa, y los principales clubes europeos han comenzado a actuar activamente para reforzar sus plantillas de cara a la nueva temporada. Según ixbt.com, estrellas como el brasileño Vinícius Junior, el argentino Julián Álvarez y el español Rodri se encuentran actualmente en el centro neurálgico del mercado de fichajes. Se espera que sus posibles traspasos provoquen una reacción en cadena —un efecto dominó— por toda Europa. Así lo informa Goal.com informa .

Con el objetivo de potenciar aún más su línea de ataque, el club blanco está muy cerca de fichar a la estrella del RB Leipzig, el extremo marfileño Yann Diomandé. La materialización de este traspaso podría obligar a la directiva del Real Madrid a tomar una decisión definitiva sobre el futuro de Vinícius Junior. El futbolista brasileño, que por ahora no firma un nuevo contrato, cuenta con el firme interés del Arsenal de Londres.

La cadena de fichajes y los intereses de los grandes

Si la renovación del contrato se demora, aumentarán las posibilidades de que Vinícius recale en el Arsenal este verano. Esto afectará directamente a los planes de otros equipos en el mercado. En particular, la marcha de Yann Diomandé del Leipzig podría ensombrecer los fichajes planeados por el Barcelona.

Los catalanes tenían como objetivo incorporar al delantero kosovar Vedat Muriqi, que milita en el Hoffenheim. Sin embargo, el club alemán ha condicionado el destino de su jugador al futuro del extremo marfileño. Como resultado, esta compleja situación amenaza con dejar al conjunto blaugrana sin su principal objetivo ofensivo.

Los expertos señalan que las últimas semanas del mercado de fichajes de verano serán sumamente intensas para todos los grandes clubes. El traspaso de un solo jugador a otro equipo basta para alterar la estrategia de varios clubes de élite en el continente. Los movimientos del Real Madrid actúan en este sentido como el principal catalizador.