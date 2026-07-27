Efecto dominó en los fichajes: los pasos del Real Madrid mueven a los gigantes europeos

Tras la conclusión del Mundial de 2026, el mercado de fichajes de verano ha entrado en una fase sumamente intensa. Los principales clubes de Europa se han activado en busca de reforzar sus plantillas antes del inicio de la nueva temporada. Según ixbt.com, la situación en torno a futbolistas de renombre como Vinicius Junior, Julián Álvarez y Rodri está provocando un singular «efecto dominó» en el mercado de fichajes, informa Goal.com .

Se señala que uno de los acontecimientos principales de la actual ventana de fichajes es que el Real Madrid está cerca de fichar a la estrella marfileña del RB Leipzig, Yan Diomandé, con el objetivo de potenciar su línea ofensiva. La materialización de este traspaso afectará directamente al destino de varios otros clubes, en particular a la cadena de movimientos de jugadores entre equipos.

Los movimientos del Real Madrid y las esperanzas del club londinense

Durante los periodos de fichajes invernal y estival, los cambios en el seno del club blanco también repercuten en otros conjuntos. La posible llegada de Yan Diomandé a Madrid ha puesto aún más sobre la mesa la incógnita sobre el futuro de Vinicius Junior, quien aún no ha firmado un nuevo contrato con el Real Madrid. El Arsenal inglés muestra un firme interés en los servicios del delantero brasileño.

Si las negociaciones para la renovación del contrato actual del atacante brasileño con el club madridista se alargan o se estancan, la probabilidad de que se mude al conjunto londinense en el mercado estival aumentará drásticamente. Esto generaría una auténtica reacción en cadena en el mercado de fichajes.

Impacto en los planes de los culés y otros cambios

Por otro lado, la marcha de Yan Diomandé del RB Leipzig también podría trastocar los planes de la afición y la directiva del Barcelona. En concreto, los azulgranas tenían la intención de incorporar al delantero kosovar del TSG Hoffenheim, Fisnik Asllani. Sin embargo, dado que el club alemán ha vinculado el destino de este jugador al futuro del atacante marfileño, el Barcelona podría encontrarse con obstáculos para cumplir su objetivo ofensivo.

Los expertos señalan que este tipo de fichajes complejos e interconectados tras la Copa del Mundo provocarán grandes cambios en el fútbol europeo hasta finales de verano. Cada club se ve obligado a adaptar su política de fichajes en función de los pasos de sus rivales.