El cohete chino Long March 7A ha sido trasladado a la plataforma de lanzamiento

China se prepara para dar otro paso importante en el campo de la exploración espacial. Según ixbt.com, el vehículo de lanzamiento de tres etapas propulsado por combustible líquido de nueva generación Long March 7A fue trasladado con éxito a la plataforma de lanzamiento en la mañana del 27 de julio de 2026. La preparación de este dispositivo para el vuelo está despertando un gran interés en la industria espacial mundial, ya que sus parámetros técnicos superan muchos estándares internacionales. Así lo informa Ixbt.com, informa .

Características técnicas y dimensiones

Este cohete fue desarrollado por la Academia de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento de China sobre la base del Long March 7 y está diseñado para realizar vuelos a órbitas altas. Su longitud es de 60,1 metros. A modo de comparación, la famosa nave espacial Starship de SpaceX (sin el propulsor Super Heavy) tiene una altura de aproximadamente 50 a 52 metros según la modificación. Por lo tanto, este cohete lanzador chino supera incluso a su conocido competidor en altura.

La tercera etapa del cohete hereda las tecnologías de las series de cohetes Long March 3A y utiliza hidrógeno líquido y oxígeno líquido como combustible. La etapa principal está equipada con dos motores de hidrógeno y oxígeno líquidos YF-75, con capacidad para entregar una carga útil de hasta 7 toneladas a una órbita de transferencia geoestacionaria.

Proceso de preparación para el lanzamiento

Según los expertos, el traslado del cohete a la plataforma de lanzamiento indica el inicio de la fase final de los preparativos. El dispositivo está adaptado para lanzamientos desde los sitios de Wenchang y Xichang, y puede equiparse con dos tipos de carenados (fairing) con un diámetro de 4,2 metros y 3,7 metros.

Actualmente, los ingenieros se enfrentan a una serie de pruebas importantes. En particular, está previsto llevar a cabo los siguientes procesos:

Realizar pruebas verticales del cohete

Verificar la compatibilidad de los sistemas

Llenar los tanques del cohete con combustible

Una vez completados todos los procedimientos técnicos necesarios, la nave espacial estará lista para el vuelo. Según la fuente, se espera que la primera ventana de lanzamiento para este vehículo de lanzamiento se abra los días 29 de julio de este año.