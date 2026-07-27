Micky van de Ven elogia las nuevas ambiciones del Tottenham en el mercado de fichajes

El defensa del Tottenham, Micky van de Ven, compartió sus impresiones sobre la nueva estrategia del club en el mercado de fichajes y los cambios durante este periodo de transición. En una entrevista concedida a BBC Sport durante la concentración de pretemporada en Sídney, Australia, el defensa neerlandés admitió que los resultados de la última temporada del equipo no fueron satisfactorios, y destacó que el fuerte apoyo financiero de la directiva del club está teniendo un impacto positivo en la moral de los jugadores. Así lo informa Goal.com .

Cabe recordar que el Tottenham tuvo una temporada pasada muy difícil, rozando el descenso y terminando el campeonato en el 17º puesto por segundo año consecutivo. Tras este periodo tan estresante y complicado, la directiva del club decidió renovar profundamente la plantilla. Según el defensa, el rendimiento de la temporada pasada no correspondía en absoluto al nivel del equipo, y ahora todo eso queda atrás para abrir una nueva página.

La nueva era bajo la dirección de Roberto De Zerbi

Nombrado entrenador del Tottenham a finales de marzo de este año, Roberto De Zerbi insufló nueva vida al equipo con su táctica ofensiva y basada en la posesión del balón. A diferencia del enfoque pragmático de los entrenadores anteriores, el técnico italiano exige un juego mucho más atractivo y activo sobre el terreno de juego. Esto despertó un gran entusiasmo en unos futbolistas que habían perdido la confianza tras una temporada tan dura.

Micky van de Ven señaló que la energía positiva y la filosofía de juego que De Zerbi ha introducido en los entrenamientos eran tan necesarias para el equipo como el agua y el aire. El defensa destacó especialmente que la pasión del nuevo entrenador en los entrenamientos y su enfoque hacia cada jugador han cambiado por completo el ambiente general del equipo.

Fichajes récord y plantilla reforzada

Según Goal.com y BBC Sport, los esfuerzos de la directiva del Tottenham por materializar las ideas de Roberto De Zerbi se vieron respaldados por una inversión récord. En poco tiempo, el club londinense batió su récord de fichajes en dos ocasiones y completó la plantilla con una serie de futbolistas estelares:

Matheus Fernandes fue fichado procedente del West Ham por 85 millones de libras esterlinas;

Sandro Tonali se incorporó al equipo procedente del Newcastle United por una cifra récord de 100 millones de libras esterlinas;

El defensa neerlandés Jan Paul van Hecke fue incorporado procedente del Brighton por 52 millones de libras esterlinas;

Asimismo, futbolistas experimentados como Andrew Robertson, Marcos Senesi y Martin Dúbravka reforzaron la plantilla en calidad de agentes libres.

La enorme inversión de 237 millones de libras esterlinas realizada por el club y los fichajes demuestran la seriedad de los objetivos del equipo para la nueva temporada. En opinión de Micky van de Ven, los nuevos fichajes se han adaptado muy rápidamente al equipo y han mejorado aún más el ambiente general.

Durante la concentración en Sídney, se observa un gran entendimiento mutuo entre los recién llegados y los jugadores experimentados. El futbolista señaló que todas las dificultades han quedado atrás y que el equipo está listo para ofrecer un juego digno a sus aficionados en la nueva temporada.