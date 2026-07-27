NVIDIA y OpenAI discuten un importante proyecto de 500 mil millones de dólares

NVIDIA y OpenAI, los principales actores del mercado de la IA, están negociando la construcción de uno de los centros de datos (TSOD) más grandes de la historia. Según la información difundida por The Wall Street Journal, se espera que el coste total de esta inmensa instalación prevista en Ohio, EE. UU., supere los 500 mil millones de dólares. Esta iniciativa podría transformar radicalmente el desarrollo futuro y la infraestructura de las tecnologías de inteligencia artificial. Así lo informa Ixbt.com. informa .

Según los términos principales del proyecto, NVIDIA podría proporcionar cerca de 250 mil millones de dólares en garantías financieras para el centro gigante de 10 GW desarrollado por la división de energía de SoftBank. Estas garantías servirán como un paso clave para que OpenAI alquile las instalaciones y atraiga los fondos de endeudamiento necesarios. Esto le abrirá el camino a la empresa para contar con su propia infraestructura de computación independiente.

Infraestructura independiente e intereses estratégicos

Actualmente, OpenAI alquila las capacidades necesarias para sus operaciones a grandes socios como Microsoft, Amazon y Oracle. El nuevo complejo en Ohio será el primer paso serio para la startup hacia la dependencia de sus propias capacidades de servidores. Por su parte, NVIDIA pretende garantizar con este proyecto una demanda a largo plazo de sus avanzados aceleradores de IA.

Las fuentes señalan que las partes no se limitan solo a la construcción de infraestructura. NVIDIA también está discutiendo la posibilidad de financiar la compra por parte de OpenAI de chips especiales por un valor de hasta 350 mil millones de dólares. Sin embargo, este enorme volumen de suministro no está incluido en el paquete de garantías financieras iniciales de 250 mil millones de dólares mencionado anteriormente.

Etapas de construcción y cooperación internacional

También se han aclarado los plazos y las etapas de puesta en marcha de este inmenso complejo. En particular, está previsto poner en funcionamiento la primera fase, con una capacidad de aproximadamente 800 MW, en 2028. Este proyecto también cuenta con el apoyo de acuerdos gubernamentales entre EE. UU. y Japón, lo que incluye la construcción de una nueva central de gas con inversiones japonesas.

Cabe destacar que un objeto de infraestructura tan único y potente despierta un gran interés no solo en OpenAI, sino también en otros gigantes tecnológicos. En particular, Anthropic, Microsoft y Google también están considerando la posibilidad de utilizar este sitio. Esto indica que la competencia en el sector de la IA se intensificará aún más en el futuro.