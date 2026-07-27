Una mujer británica diagnosticada con un síndrome cardíaco raro tras la boda de su hija

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Una mujer británica diagnosticada con un síndrome cardíaco raro tras la boda de su hija

Una residente de Gran Bretaña de 65 años fue hospitalizada de manera inesperada tras la boda de su hija. Aunque los médicos sospecharon inicialmente que había sufrido un infarto masivo, exámenes adicionales revelaron que su estado se debía a un «síndrome del corazón feliz» poco común. Así lo informó la revista Oxford Medical Case Reports .

Se señala que la mujer acudió al centro médico con dolor torácico intenso y dificultad respiratoria , síntomas típicos de un infarto. Sin embargo, tras una resonancia magnética (RM), los médicos descubrieron que la paciente presentaba una forma rara del síndrome de Takotsubo, es decir, el tipo de miocardiopatía de estrés denominado «síndrome del corazón feliz» .

Los especialistasdestacan que el «síndrome del corazón roto» —que suele observarse tras un dolor profundo o un impacto emocional— es mucho más común. Pero el «síndrome del corazón feliz» , por el contrario, puede surgir tras emociones muy alegres e intensamente positivas en la vida de una persona, como la boda de un hijo, un gran logro o acontecimientos esperados durante mucho tiempo.

En tal situación, un aumento brusco de las hormonas del estrés altera temporalmente la función del músculo cardíaco. Por ello, los síntomas de la enfermedad son muy similares a los de un infarto: dolor en el pecho, dificultad para respirar y también ciertos cambios en los análisis de sangre. Por esta razón, no es fácil establecer un diagnóstico preciso sin estudios adicionales.

Una vez que los médicos le recetaron los medicamentos necesarios a la paciente, su función cardíaca se recuperó por completo. Se informa que actualmente la mujer ha recuperado la salud y ha vuelto a su estilo de vida habitual.

Oxford Medical Case ReportsGran Bretaña
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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