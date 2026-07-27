Qué tan difícil es grabar un anuncio con Lionel Messi

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Qué tan difícil es grabar un anuncio con Lionel Messi

El traspaso de Lionel Messi a la MLS elevó aún más su estatus como ícono del marketing global. Sin embargo, estrellas de Hollywood destacan que trabajar con la leyenda del fútbol argentino exige restricciones estrictas y una precisión militar. En particular, el famoso actor Steve Carell descubrió que Messi dedica un tiempo muy limitado a los rodajes de comerciales, informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el delantero, considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, controla muy estrictamente su tiempo fuera de la cancha. En particular, el proceso de participación en grandes campañas publicitarias junto a famosas estrellas de Hollywood se organiza bajo reglas sumamente estrictas, lo que toma por sorpresa al equipo detrás de escena.

Reglas estrictas y una ventana de treinta minutos

Will Ferrell, reconocido actor y copropietario del LAFC, reveló detalles interesantes al respecto en The Dan Patrick Show. Según él, aunque no conoció en persona al octocampeón del Balón de Oro, escuchó estos detalles de Steve Carell durante un trabajo conjunto para una marca de papas fritas.

Según Ferrell, la ventana de tiempo asignada para trabajar con el campeón del mundo de 2022 es sumamente estrecha, sin dejar espacio para los retrasos habituales de Hollywood o nuevas tomas. Una vez que Lionel ingresa al set, se le exige al equipo técnico entregar resultados de inmediato, lo que genera una presión inmensa.

Precisión como en la cancha

Durante la entrevista, Will Ferrell recordó las palabras de Carell: «Yo participé en una campaña interna para Lay’s, mientras que Steve participó en una internacional. Resulta que Messi llega y tiene una sola regla: una vez que entra al set, tienes exactamente 30 minutos con Messi, y se acabó».

Debido a esta estricta restricción, se desatan movimientos frenéticos en el set de filmación y todas las tomas deben grabarse lo más rápido posible. De lo contrario, el jugador simplemente se va. Desde su llegada al Inter Miami, el atractivo internacional de Messi no ha hecho más que crecer, obligando a las marcas a aceptar condiciones tan complejas.

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