Una broma que salió cara: un perro le quita los pantalones a un empleado (video)

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Una broma que salió cara: un perro le quita los pantalones a un empleado (video)

Un joven que paseaba con su perro al borde de la carretera se encontró de repente en el centro de una situación divertida. Un empleado que pasaba por allí intentó asustarlos con un animal de juguete que tenía en la mano, pero las cosas no salieron como esperaba.

El video muestra que, en lugar de asustarse por el juguete, el perro salió corriendo tras el empleado. Al darse cuenta de que la situación se ponía seria, el empleado intentó huir, pero el perro lo alcanzó y comenzó a morderle y tirarle de los pantalones. Como resultado, terminó quitándole los pantalones al empleado.

Otro aspecto divertido del incidente es que una mujer mayor en la acera, al ver correr al perro, también se asustó e intentó alejarse de la escena. Este momento también quedó captado en las cámaras de seguridad.

Este video se ha vuelto muy popular en las redes sociales y los usuarios lo comentan acaloradamente como la consecuencia inesperada de una broma.

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