Xabi Alonso habla sobre los fichajes del Chelsea y los planes del equipo

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Xabi Alonso habla sobre los fichajes del Chelsea y los planes del equipo

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha indicado que el club londinense mantendrá una gran actividad y cambios significativos en su plantilla hasta el cierre del mercado de fichajes de verano. Según informa Goal.com, el técnico español destacó que cuenta con un plan táctico preciso para alinear juntos a Morgan Rogers —fichaje récord del club— y a la gran estrella del equipo, Cole Palmer. Así lo informa Goal.com informa .

Aunque el club ha gastado sumas cuantiosas para renovar profundamente la plantilla en el mercado estival, la política de fichajes aún no ha concluido. Según los informes, el Chelsea está cerca de cerrar las negociaciones por el traspaso del defensa del Crystal Palace, Maxence Lacroix. Si se concreta esta operación valorada en 52 millones de libras esterlinas, el futbolista francés de 26 años se convertirá en la incorporación de mayor edad realizada por el club desde 2022. Esto demuestra que la directiva también ha comenzado a valorar la experiencia en su estrategia.

Equilibrar la plantilla y dar salida a los jugadores descartados

Asimismo, la incorporación de Valentín Barco procedente del Estrasburgo tiene como objetivo aumentar la profundidad del banquillo del equipo. En la actualidad, el número de jugadores en la plantilla del Chelsea ronda los 40, lo que preocupa seriamente al cuerpo técnico. Se espera que las últimas semanas del mercado de fichajes no solo se recuerden por las nuevas incorporaciones, sino también por la reducción de la plantilla y la venta o cesión de los futbolistas excedentes.

Xabi Alonso comprende perfectamente que contar con una plantilla compacta es indispensable para mantener una competencia sana y la estabilidad del ambiente interno en el equipo. Tenemos ideas y planes claros, señaló el entrenador. Según sus palabras, es completamente natural que se produzcan movimientos y cambios inesperados hasta el cierre del mercado, por lo que el cuerpo técnico y el departamento de scouting deben estar preparados para cualquier escenario.

El futuro del tándem formado por Morgan Rogers y Cole Palmer

Una de las dudas que más inquieta a los especialistas es cómo se ubicará en el campo Morgan Rogers, cuyo estilo de juego es similar al de Cole Palmer. Ante la preocupación de que sus funciones puedan solaparse, Xabi Alonso respondió con contundencia, asegurando que ambos formarán un dúo extraordinario.

Alonso recalcó que el equipo necesita jugadores que sean técnicamente fuertes y que posean una mentalidad elevada. Si el cuerpo técnico logra encontrar el equilibrio adecuado y aprovechar el potencial de cada futbolista, se espera que el Chelsea se convierta en un equipo mucho más peligroso y competitivo para sus rivales, tanto con el balón como sin él.

ChelseaXabi AlonsoCole PalmerMorgan RogersPremier League
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