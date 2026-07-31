Cole Palmer advierte a Morgan Rogers por copiar su celebración de gol

El delantero del Chelsea, Cole Palmer, advirtió en tono de broma a su nuevo compañero Morgan Rogers con enviarle a los alguaciles judiciales por utilizar su famosa celebración de gol. Esta situación ha despertado un gran interés en el mundo del fútbol y ha avivado la relación entre los futbolistas ingleses, informa Goal.com. informa .

Según Goal.com, Morgan Rogers se incorporó al Chelsea procedente del Aston Villa por una cifra récord de 117 millones de libras esterlinas. Aunque ambos jugadores realizan con frecuencia el gesto de « cold » (frío) en el campo para mostrar su tranquilidad, Cole Palmer ya había registrado oficialmente dicho gesto como marca comercial en la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido el año pasado.

Amenaza legal y amistad

Durante una entrevista concedida a la prensa en la gira de pretemporada en Australia, Cole Palmer abordó este asunto. Según sus palabras, los jugadores aún no han tenido una conversación seria al respecto, pero la ventaja legal está claramente del lado de Palmer.

« Nunca hemos hablado de esto. Él lo hace también, yo lo hago también. Lo registré como marca, así que si vuelve a hacer algo, los alguaciles tocarán a su puerta. No, es broma, de todos modos lo haremos juntos », bromeó la estrella del Chelsea.

Viejos conocidos y nuevo desafío

Curiosamente, Rogers y Palmer jugaron juntos en el mismo equipo en las primeras etapas de sus carreras profesionales. Aunque posteriormente tomaron caminos diferentes en distintos clubes, el destino los ha vuelto a reunir en el gigante londinense. En su temporada de debut con el Chelsea, Palmer demostró su gran nivel al registrar 22 goles y 11 asistencias.

Aunque técnicamente Rogers fue el primero en utilizar este gesto en partidos profesionales, el hecho de que Cole lo haya patentado legalmente le otorga una ventaja oficial. Por ahora, Morgan Rogers todavía no se ha incorporado plenamente a la disciplina del Chelsea debido a sus vacaciones tras los compromisos internacionales, pero los aficionados esperan con gran interés ver a ambas estrellas en acción sobre el césped.