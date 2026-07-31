La batalla por Ferran Torres: Los clubes londinenses amenazan los planes del Barcelona

Según información difundida por la prensa deportiva, la situación en torno al delantero del FC Barcelona, Ferran Torres, se está volviendo cada vez más tensa. El panorama cambió por completo después de que varios de los mejores clubes de la Premier League se sumaran a la lucha por el jugador español. Actualmente, no solo el Paris Saint-Germain o el Atlético de Madrid, sino también grandes equipos de Inglaterra pujan seriamente por su traspaso. Así lo informa Goal.com, informa .

El contrato actual del delantero es válido hasta el verano de 2027. La directiva del Barcelona había comunicado a los representantes del jugador que estaba lista para ampliar el acuerdo a partir del próximo septiembre. Sin embargo, los dirigentes del club temen llegar tarde ante otras opciones con sumas cuantiosas que están sobre la mesa. En el mercado de fichajes actual, futbolistas como Torres están muy cotizados.

La activación de los clubes londinenses y la presión parisina

El valor de mercado del jugador está determinado no solo por las condiciones de su contrato, sino también por haber completado una gran temporada y su brillante actuación en la Copa del Mundo. Sus exitosas apariciones en dicho mundial aumentaron aún más el deseo y la atención hacia el extremo. Actualmente, el atacante se encuentra ante la decisión más importante de su carrera y prefiere meditarla sin prisas.

Sin embargo, pretendientes como el Paris Saint-Germain exigen una respuesta rápida para trazar sus planes de la próxima temporada. Los parisinos ya habían mostrado actividad en el mercado durante el Mundial para intentar fichar al futbolista. A pesar de ello, Ferran entiende perfectamente que en París no se le garantiza un puesto en el once titular.

Dudas sobre el futuro

En realidad, el Barcelona siempre ha sido la opción prioritaria para el jugador, pero la situación cambió cuando otros equipos líderes de Europa entraron en las negociaciones. Aunque el Paris Saint-Germain se perfilaba como el candidato más cercano al fichaje, ahora el Arsenal y el Tottenham de la Premier League también se han unido a la carrera.

Según los expertos, la situación en el Barcelona también depende de los demás movimientos del club en el mercado de fichajes. Si los catalanes no logran fichar a un nuevo delantero, el rol y el futuro de Ferran Torres en el equipo podrían tomar un rumbo completamente distinto. Por ahora, el jugador pide tiempo para decidir en qué club continuará su carrera.