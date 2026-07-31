China actualizó sus 50 satélites Beidou

·78·Tecnología
China actualizó sus 50 satélites Beidou

China ha completado los trabajos de modernización total de su sistema global de navegación por satélite Beidou. Según ixbt.com, el proceso de actualización de software directamente en el espacio se llevó a cabo sin ninguna interrupción, lo cual se observa por primera vez en la historia de la navegación global. Así lo informa Ixbt.com lo comunica.

Según la Administración del Sistema de Navegación por Satélite de China, el programa de actualización a gran escala comenzó en marzo de 2026. Los especialistas aplicaron un enfoque gradual, instalando nuevos componentes de software en naves espaciales individuales y probando su estabilidad.

Cómo se ampliaron las capacidades del sistema

Como resultado de las actualizaciones técnicas realizadas, varios indicadores importantes de la red Beidou mejoraron significativamente. En particular, se incrementó la eficiencia de la comunicación entre satélites y se fortaleció la estabilidad de la recepción de señales de navegación en condiciones complejas.

Asimismo, los ingenieros lograron aumentar la capacidad de protección del sistema contra diversos obstáculos externos e interferencias. Esto convierte a Beidou en una de las redes de navegación espacial más avanzadas y confiables del mundo.

Indicadores de precisión actuales

Actualmente, esta constelación orbital incluye 50 satélites operativos. Según datos oficiales, la precisión en la determinación de coordenadas a través del sistema es inferior a 2 metros, y la precisión del posicionamiento global es inferior a 10 metros.

Al utilizar el servicio de posicionamiento de alta precisión, la precisión horizontal es inferior a 30 centímetros y la vertical es inferior a 60 centímetros. También mejoró el indicador PDOP, que evalúa el impacto de la ubicación de los satélites en la precisión de la navegación.

De acuerdo con la estrategia a largo plazo de China, se espera que el Beidou actualizado se convierta en el futuro en la base fundamental para la infraestructura inteligente, el transporte autónomo y las tecnologías de automatización industrial. Para 2035, se planea que el sistema se transforme en una plataforma de servicios espaciotemporales aún más universal e inteligente.

BeidouChinaSatéliteNavegaciónTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

SpaceX muestra imágenes inéditas de la nave Starship desde el espacioSpaceX muestra imágenes inéditas de la nave Starship desde el espacioHoy, 12:51Elon Musk recluta expertos en IA para SpaceXElon Musk recluta expertos en IA para SpaceXHoy, 12:25Xiaomi anuncia su nuevo buque insignia con pantalla de 185 HzXiaomi anuncia su nuevo buque insignia con pantalla de 185 HzHoy, 11:26La publicación rusa « KodДурова » pasa a llamarse « Kod.ру »La publicación rusa « KodДурова » pasa a llamarse « Kod.ру »Hoy, 10:50Qualcomm se pronuncia sobre la caída del robot 4NE-1 en su presentación del Computex 2026Qualcomm se pronuncia sobre la caída del robot 4NE-1 en su presentación del Computex 2026Hoy, 10:28Alta demanda de los nuevos smartphones Samsung en Corea del SurAlta demanda de los nuevos smartphones Samsung en Corea del SurHoy, 07:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis