China actualizó sus 50 satélites Beidou

China ha completado los trabajos de modernización total de su sistema global de navegación por satélite Beidou. Según ixbt.com, el proceso de actualización de software directamente en el espacio se llevó a cabo sin ninguna interrupción, lo cual se observa por primera vez en la historia de la navegación global. Así lo informa Ixbt.com lo comunica.

Según la Administración del Sistema de Navegación por Satélite de China, el programa de actualización a gran escala comenzó en marzo de 2026. Los especialistas aplicaron un enfoque gradual, instalando nuevos componentes de software en naves espaciales individuales y probando su estabilidad.

Cómo se ampliaron las capacidades del sistema

Como resultado de las actualizaciones técnicas realizadas, varios indicadores importantes de la red Beidou mejoraron significativamente. En particular, se incrementó la eficiencia de la comunicación entre satélites y se fortaleció la estabilidad de la recepción de señales de navegación en condiciones complejas.

Asimismo, los ingenieros lograron aumentar la capacidad de protección del sistema contra diversos obstáculos externos e interferencias. Esto convierte a Beidou en una de las redes de navegación espacial más avanzadas y confiables del mundo.

Indicadores de precisión actuales

Actualmente, esta constelación orbital incluye 50 satélites operativos. Según datos oficiales, la precisión en la determinación de coordenadas a través del sistema es inferior a 2 metros, y la precisión del posicionamiento global es inferior a 10 metros.

Al utilizar el servicio de posicionamiento de alta precisión, la precisión horizontal es inferior a 30 centímetros y la vertical es inferior a 60 centímetros. También mejoró el indicador PDOP, que evalúa el impacto de la ubicación de los satélites en la precisión de la navegación.

De acuerdo con la estrategia a largo plazo de China, se espera que el Beidou actualizado se convierta en el futuro en la base fundamental para la infraestructura inteligente, el transporte autónomo y las tecnologías de automatización industrial. Para 2035, se planea que el sistema se transforme en una plataforma de servicios espaciotemporales aún más universal e inteligente.