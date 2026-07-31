Sandro Tonali habla sobre los motivos de su fichaje por el Tottenham

El centrocampista italiano Sandro Tonali compartió sus reflexiones sobre su decisión de dejar el Newcastle United para unirse al Tottenham Hotspur, así como los detalles que rodearon este traspaso. Valorada en la cifra récord de 100 millones de libras esterlinas, esta operación se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes del mercado de fichajes estival. En una entrevista concedida a la prensa británica, el jugador de 26 años destacó que su exequipo dejó una huella imborrable en su carrera y que priorizó los intereses del club en el momento de su marcha. Así lo informa Goal.com .

Según el Daily Mail, Sandro Tonali brilló con la camiseta del Newcastle United durante tres años, convirtiéndose en una figura clave del equipo. Sin embargo, tras la marcha del entrenador Eddie Howe, el jugador decidió abrir un nuevo capítulo en su carrera. A pesar de ello, en señal de respeto por los servicios prestados al club en los últimos años, intentó que la cifra del traspaso fuera lo más beneficiosa posible para la entidad.

Detalles del traspaso y la incapacidad financiera de la Serie A

Sandro Tonali señaló que su precio de 100 millones de libras estaba muy por encima de las capacidades presupuestarias de los clubes italianos. Por esta razón, cualquier posibilidad de regresar a la Serie A quedó descartada desde el principio. Continuar su carrera en Inglaterra resultó ser la solución ideal para el jugador y su familia, especialmente porque otros grandes clubes también habían mostrado interés en sus servicios.

Se supo que el Manchester City también pujó con fuerza por Tonali. Sin embargo, el jugador terminó decidiéndose por el Tottenham. En su elección pesaron mucho una conversación con el técnico de los londinenses, Roberto De Zerbi, y la visión de la directiva del club.

El factor Roberto De Zerbi y la decisión familiar

Según el futbolista, una charla de apenas 15 minutos con Roberto De Zerbi definió su futuro. El entusiasmo, la seriedad y los planes de futuro de la directiva del Tottenham convencieron de inmediato a Tonali y a su familia. Su objetivo no era solo dar un paso adelante en lo deportivo, sino también cambiar de estilo de vida y de entorno urbano.

Expresando su agradecimiento a su exequipo, Sandro Tonali dejó las siguientes reflexiones:

En Newcastle conocí a personas increíbles que aman el fútbol de verdad.

Cuando decidí marcharme, le dije a mi agente y a Ross Wilson que debían conseguir el mejor acuerdo posible para el Newcastle, porque se lo merecen.

En la vida todo puede cambiar en cinco minutos, por lo que siempre hay que mantener el respeto adecuado.

Feliz en su nuevo equipo, el centrocampista italiano se concentra ahora en cumplir los ambiciosos objetivos del club londinense y en desplegar todo su potencial bajo las órdenes de Roberto De Zerbi.