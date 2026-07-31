"El experimentado centrocampista y flamante refuerzo del Inter Miami, Casemiro, participó en una rueda de prensa tras su presentación oficial. El futbolista brasileño compartió los motivos de su fichaje por el club estadounidense, sus planes de futuro y, por supuesto, sus impresiones sobre su nuevo compañero Lionel Messi . Sus declaraciones despertaron un gran interés en el mundo del fútbol.

¿Por qué eligió Casemiro precisamente al Inter Miami?

"nesManchester United" como agente libre, el centrocampista de 34 años eligió la MLS para continuar su carrera. Según sus palabras, esta decisión no fue casualidad y se encuentra exactamente donde deseaba:

«Estoy exactamente donde quería estar en la MLS. Dejé al United como agente libre, tenía opciones en Italia y en otros equipos, pero estoy exactamente donde quería estar...»

«Es un dios del fútbol»: El profundo respeto de Casemiro hacia Messi

La parte más interesante de la rueda de prensa fueron las reflexiones de Casemiro sobre Lionel Messi . Como exjugador del Real Madrid que se enfrentó al capitán del Barcelona en numerosos Clásicos, el centrocampista brasileño está encantado de jugar ahora en el mismo equipo que la leyenda argentina:

«Quiero disfrutar de estar con Messi en el mismo equipo, ayudarlo y hacerlo aún más grande. Él es un dios del fútbol. Quiero ayudarlo».

Casemiro también recordó los innumerables problemas que Messi le causó durante su etapa en el Real Madrid:

"Durante mi etapa en el Real, ¡cuántos problemas me causó Messi...! Por supuesto, soñaba con jugar en el mismo equipo que él, porque siempre quise jugar junto a los mejores. Nunca podría haberlo detenido yo solo, siempre necesitaba la ayuda de mis compañeros. Estoy muy feliz de estar con él ahora y quiero seguir ganando a su lado».

Tabla de información clave

Parámetro Detalles Nuevo miembro del equipo Casemiro (Brasil, 34 años) Club anterior "Manchester United" (como agente libre) Duración del contrato Hasta el final de la temporada 2027 (con opción de prórroga por 2 años más) Compañero (Líder) Lionel Messi (Argentina, 39 años) Contrato de Messi Hasta el 31 de diciembre de 2028 Definición de Casemiro Calificó a Messi de «dios del fútbol»

Conclusión y pronósticos: El nuevo superdúo de la MLS

La unión de Casemiro y Messi en el Inter Miami se considera un evento histórico no solo para el club, sino para todo el fútbol estadounidense. Se espera que estas dos leyendas, que antes eran acérrimas rivales en el "Clásico", jueguen ahora para los intereses de un mismo equipo, sirviendo como una gran escuela de experiencia para los jóvenes futbolistas y un factor clave para impulsar el potencial comercial del club. La intención del experimentado centrocampista de ayudar a Messi y hacerlo "aún más grande" podría fortalecer aún más el dominio del equipo de Miami en el terreno de juego.

¡Envía esta importante noticia deportiva a tus amigos y aficionados al fútbol! Muchos deben saber que los antiguos rivales del "Clasico" ahora están unidos en Miami y conocer esta sincera relación entre ellos.

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