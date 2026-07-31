OnePlus presenta un smartphone económico con batería de 7000 mAh

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OnePlus presenta un smartphone económico con batería de 7000 mAh

El nuevo smartphone OnePlus N6x, que destaca por una enorme batería de 7000 mAh y un precio accesible, ha sido presentado oficialmente en el mercado indio. Según ixbt.com, este dispositivo económico tiene como objetivo atraer la atención de los compradores de los segmentos medio y bajo gracias a su larga autonomía y características tecnológicas modernas. Así lo informa Ixbt.com informa .

La principal característica distintiva del nuevo smartphone es precisamente la capacidad de su batería. Sin embargo, cargar esta gran capacidad requiere cierto tiempo, ya que el dispositivo solo admite un cargador de 15 W. Además, los fabricantes han introducido el modo Bypass Charging para los entusiastas de los juegos, el cual asegura que la energía se transmita directamente desde el cargador y evita el sobrecalentamiento de la batería.

Especificaciones técnicas y pantalla

OnePlus N6x

El dispositivo está equipado con una pantalla IPS de 6,8 pulgadas con resolución HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. El brillo máximo de la pantalla alcanza los 900 nits. La parte de hardware se basa en el procesador MediaTek Dimensity 6360 Apex. Como software, cuenta con el moderno sistema operativo Android 16 y la capa personalizada OxygenOS 16.

Precio y funciones adicionales

La cámara principal del smartphone incluye un sensor de 13 megapíxeles, mientras que la cámara frontal toma fotos con una resolución de 5 megapíxeles. Además, el dispositivo cuenta en su interior con un sistema de refrigeración por cámara de vapor con un área de 5300 mm². El cuerpo está protegido contra salpicaduras de agua y polvo según el estándar IP64.

Entre otras comodidades se encuentran un escáner de huellas dactilares montado en el lateral, un conector para auriculares de 3,5 mm y adaptadores de red inalámbrica Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.3. Las dimensiones del gadget son 166,38 × 78,13 × 8,65 mm y su peso es de 214 gramos.

Según los precios ofrecidos en la India, el OnePlus N6x saldrá a la venta en dos modificaciones:

  • Versión 4/64 GB — 200 dólares
  • Versión 4/128 GB — 220 dólares

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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