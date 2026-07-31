Jamie Carragher advierte al Liverpool sobre el fichaje de Bradley Barcola

El exdefensa del Liverpool Jamie Carragher ha instado a los reds a no gastar más de 100 millones de libras esterlinas por el extremo del Paris Saint-Germain Bradley Barcola. En su opinión, el club debe centrar su política de fichajes en encontrar un sustituto digno para Mohamed Salah, ya que la plantilla cuenta con suficientes jugadores en la banda izquierda. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por ESPN, el Liverpool está preparando una oferta oficial por el delantero del club parisino Bradley Barcola. Por su parte, el Paris Saint-Germain valora a su internacional francés en unos 150 millones de euros (129 millones de libras). Sin embargo, esta compra potencial ha generado numerosas dudas entre expertos y aficionados.

Cuando la banda izquierda está sobrepoblada

En una entrevista concedida a Sky Sports News, Jamie Carragher elogió el talento de Barcola, aunque destacó que su posición natural es principalmente la banda izquierda. En dicha demarcación, el Liverpool ya cuenta con suficientes efectivos como Cody Gakpo, el joven talento Rio Ngumoha y el nuevo fichaje Victor Muñoz.

Según Carragher, cuando el equipo ya tiene al menos cuatro jugadores que pueden desenvolverse sin problemas en la banda izquierda, fichar a un futbolista tan caro para esa misma posición es un paso ilógico. El problema principal radica en la ausencia de un jugador que actúe en la banda derecha y pueda reemplazar a Mohamed Salah.

El problema de la sucesión de Salah

El exjugador señaló especialmente que actualmente no hay otro futbolista en la plantilla del Liverpool que se sienta plenamente cómodo en la banda derecha. Dijo abiertamente que asumir el relevo de Mo Salah es la tarea más importante hoy en día y que Bradley Barcola no podría cumplirla.

Asimismo, Carragher expresó su preocupación de que este tipo de fichajes millonarios puedan obstaculizar el desarrollo de los jóvenes talentos formados en la academia del club, incluido Rio Ngumoha, de 17 años, quien marcó un gol contra el Wrexham en un partido de pretemporada.