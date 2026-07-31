Avito Uslugi lanza un filtro de búsqueda para especialistas en IA

·41·Tecnología
Avito Uslugi lanza un filtro de búsqueda para especialistas en IA

Avito Uslugi, una de las principales plataformas de anuncios clasificados en Rusia, ha introducido un filtro de búsqueda especial que permite a los usuarios encontrar más rápidamente personal que trabaja en el campo de la IA y las redes neuronales. Según Ixbt.com, la nueva función simplifica significativamente la búsqueda de profesionales que trabajan con tecnologías modernas y aumenta la transparencia en el mercado de servicios digitales. Así lo informa Ixbt.com informa .

En un momento en que las tecnologías de inteligencia artificielle penetran rápidamente en diversos sectores, la demanda de personal cualificado capaz de trabajar con estas herramientas está aumentando drásticamente. La nueva opción de búsqueda tiene como objetivo precisamente satisfacer esta necesidad, brindando a los clientes la oportunidad de seleccionar los ejecutores más adecuados para sus proyectos.

Funcionamiento de la nueva función

Esta útil oportunidad ha entrado en vigor en varias categorías clave de la plataforma, en particular Delovie uslugi (Servicios empresariales), Foto- i videosyomka (Fotografía y videografía) y Obuchenie (Educación). Al buscar el servicio requerido, los usuarios podrán activar un filtro especial para filtrar específicamente a los especialistas en redes neuronales e inteligencia artificielle.

Por su parte, los especialistas y freelancers pueden definir de forma independiente esta especialización durante el proceso de publicación o edición de un anuncio. A continuación, todos los datos proporcionados se someten a una verificación adicional utilizando algoritmos de machine learning. Esto garantiza que solo los anuncios de calidad que cumplan con los requisitos especificados aparezcan en los resultados de búsqueda.

Dirección especial y perspectivas

Según Ixbt.com, junto con el lanzamiento del filtro de búsqueda, se abrió otra nueva categoría en la sección Delovie uslugi: AI-resheniya, neyroseti (Soluciones de inteligencia artificial, redes neuronales). Aquí se agrupan ofertas destinadas a automatizar diversos procesos comerciales.

Dentro de la sección recién abierta, se pueden encontrar los siguientes servicios:

  • Creación y configuración de chatbots
  • Desarrollo de asistentes corporativos de inteligencia artificial
  • Redacción de prompts a nivel profesional
  • Implementación de tecnologías de inteligencia artificial en los flujos de trabajo diarios de las empresas
Se espera que este paso impulse un mayor desarrollo del mercado de servicios tecnológicos y lleve la cooperación entre empresarios y especialistas a un nuevo nivel.

Inteligencia ArtificialRedes neuronalesAvitoTecnologíasFreelance
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

SpaceX muestra imágenes inéditas de la nave Starship desde el espacioSpaceX muestra imágenes inéditas de la nave Starship desde el espacioHoy, 12:51Elon Musk recluta expertos en IA para SpaceXElon Musk recluta expertos en IA para SpaceXHoy, 12:25Xiaomi anuncia su nuevo buque insignia con pantalla de 185 HzXiaomi anuncia su nuevo buque insignia con pantalla de 185 HzHoy, 11:26La publicación rusa « KodДурова » pasa a llamarse « Kod.ру »La publicación rusa « KodДурова » pasa a llamarse « Kod.ру »Hoy, 10:50Qualcomm se pronuncia sobre la caída del robot 4NE-1 en su presentación del Computex 2026Qualcomm se pronuncia sobre la caída del robot 4NE-1 en su presentación del Computex 2026Hoy, 10:28Alta demanda de los nuevos smartphones Samsung en Corea del SurAlta demanda de los nuevos smartphones Samsung en Corea del SurHoy, 07:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis