Avito Uslugi lanza un filtro de búsqueda para especialistas en IA

Avito Uslugi, una de las principales plataformas de anuncios clasificados en Rusia, ha introducido un filtro de búsqueda especial que permite a los usuarios encontrar más rápidamente personal que trabaja en el campo de la IA y las redes neuronales. Según Ixbt.com, la nueva función simplifica significativamente la búsqueda de profesionales que trabajan con tecnologías modernas y aumenta la transparencia en el mercado de servicios digitales. Así lo informa Ixbt.com informa .

En un momento en que las tecnologías de inteligencia artificielle penetran rápidamente en diversos sectores, la demanda de personal cualificado capaz de trabajar con estas herramientas está aumentando drásticamente. La nueva opción de búsqueda tiene como objetivo precisamente satisfacer esta necesidad, brindando a los clientes la oportunidad de seleccionar los ejecutores más adecuados para sus proyectos.

Funcionamiento de la nueva función

Esta útil oportunidad ha entrado en vigor en varias categorías clave de la plataforma, en particular Delovie uslugi (Servicios empresariales), Foto- i videosyomka (Fotografía y videografía) y Obuchenie (Educación). Al buscar el servicio requerido, los usuarios podrán activar un filtro especial para filtrar específicamente a los especialistas en redes neuronales e inteligencia artificielle.

Por su parte, los especialistas y freelancers pueden definir de forma independiente esta especialización durante el proceso de publicación o edición de un anuncio. A continuación, todos los datos proporcionados se someten a una verificación adicional utilizando algoritmos de machine learning. Esto garantiza que solo los anuncios de calidad que cumplan con los requisitos especificados aparezcan en los resultados de búsqueda.

Dirección especial y perspectivas

Según Ixbt.com, junto con el lanzamiento del filtro de búsqueda, se abrió otra nueva categoría en la sección Delovie uslugi: AI-resheniya, neyroseti (Soluciones de inteligencia artificial, redes neuronales). Aquí se agrupan ofertas destinadas a automatizar diversos procesos comerciales.

Dentro de la sección recién abierta, se pueden encontrar los siguientes servicios:

Creación y configuración de chatbots

Desarrollo de asistentes corporativos de inteligencia artificial

Redacción de prompts a nivel profesional

Implementación de tecnologías de inteligencia artificial en los flujos de trabajo diarios de las empresas

Se espera que este paso impulse un mayor desarrollo del mercado de servicios tecnológicos y lleve la cooperación entre empresarios y especialistas a un nuevo nivel.