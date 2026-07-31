La leyenda de Milán y de Italia Franco Baresi fallece a los 66 años

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La leyenda de Milán y de Italia Franco Baresi fallece a los 66 años

El fútbol mundial está de luto: Franco Baresi, legendario defensa del AC Milan y de la selección italiana, ha fallecido a los 66 años. Según informa Goal.com, el mundo del fútbol rinde homenaje a la memoria del jugador que dejó una huella imborrable en su carrera, con mensajes de condolencia que llegan desde todos los rincones del planeta. Así lo informa Goal .com.

Desempeñándose como defensa central, Baresi es reconocido como uno de los mejores zagueros de la historia del deporte. Disputó toda su carrera profesional exclusivamente en el AC Milan, convirtiéndose en el auténtico símbolo de la época dorada del club. Tras su fallecimiento, excompañeros, clubes rivales y organizaciones futbolísticas internacionales han expresado su profundo pesar.

El recuerdo del jugador legendario

Dino Zoff, ex portero de la selección italiana, al recordar a su legendario compatriota, destacó el enorme impacto que Baresi tuvo tanto dentro como fuera del campo. Según sus palabras, esta es una dura pérdida no solo para su familia y aficionados, sino para todo el deporte italiano.

El Real Madrid también envió sus condolencias a la familia de Baresi y al AC Milan. El gigante español recordó los legendarios enfrentamientos en competiciones europeas contra el Franco Baresi de la era de Arrigo Sacchi. En particular, se destacó que en 1989 y 1990 el Milan eliminó al Real Madrid en su camino hacia el título, y que Baresi lideró al equipo como capitán en aquella contundente victoria por 5-0 contra el club español.

Reconocimiento internacional y condolencias

La UEFA también rindió homenaje al impecable defensa, reconociendo su rica trayectoria. Baresi se proclamó tricampeón de la Copa de Europa y bicampeón de la Supercopa de la UEFA, además de disputar 81 partidos con la camiseta de la selección de Italia.

Otros clubes italianos se unieron para recordar al difunto mito. El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, y el técnico Massimiliano Allegri enviaron sus más sentidas condolencias a la familia de Baresi. Asimismo, el Monza expresó su dolor, describiendo a Baresi como un icono global del fútbol y un modelo a seguir absoluto para las futuras generaciones.

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