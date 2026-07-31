El Arsenal alcanza un acuerdo para el fichaje de Bruno Guimarães

El club londinense del Arsenal está cerca de cerrar un acuerdo definitivo para el traspaso del centrocampista del Newcastle United, Bruno Guimarães. Según informa L'Équipe, ambas partes han llegado a un entendimiento después de que los Gunners presentaran una nueva oferta valorada en 90 millones de euros más variables, según informa Goal.com.

Se sabe que el centrocampista brasileño ya ha acordado los términos de su contrato personal, el cual será un vínculo de larga duración hasta 2031. Llevaba un mes deseando mudarse al norte de Londres para disputar la Champions League bajo la dirección de Mikel Arteta.

Dado que el proceso de fichaje ha entrado en una fase crítica, y según talkSPORT, el jugador ha pedido a la directiva del Newcastle United retrasar su viaje a La Manga para la concentración de pretemporada. Esto confirma una vez más que la operación se encuentra en su recta final.

Duras bajas para el Newcastle United

El mercado de fichajes estival está siendo muy complicado para el Newcastle United. Al no haberse clasificado para competiciones europeas, Bruno Guimarães decidió aceptar nuevos retos. El capitán brasileño había expresado abiertamente sus intenciones a la directiva del club y al exentrenador Eddie Howe.

Cabe destacar que el club inglés ha traspasado a varios de sus jugadores clave este verano. Sandro Tonali fichó por el Tottenham Hotspur, mientras que Anthony Gordon se marchó al FC Barcelona. Asimismo, la marcha del técnico Eddie Howe complicó aún más la situación institucional.

Detalles financieros y consecuencias del acuerdo

Se señala que el Newcastle United, consciente de esta situación de antemano, ya había incorporado al jugador del Mónaco, Aladji Bamba. Al mismo tiempo, el exequipo del centrocampista, el Lyon, sigue de cerca las negociaciones, ya que gracias a un porcentaje de futura venta del 20 %, el club francés espera ingresar más de 8 millones de euros por el traspaso.

Con una nueva temporada a la vuelta de la esquina, el Newcastle United se enfrenta a profundos cambios. Con una plantilla mermada, el club necesitará integrar rápidamente a nuevos futbolistas y remodelar su medular.