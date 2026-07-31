Ryan Williams recauda 10 millones de dólares para Ellis AI dirigido a gestores de crédito privado

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Ryan Williams recauda 10 millones de dólares para Ellis AI dirigido a gestores de crédito privado

El conocido empresario y cofundador de la plataforma de inversión inmobiliaria Cadre, Ryan Williams, anunció que su proyecto basado en inteligencia artificial, Ellis AI, ha salido de su fase oculta y ha recaudado 10 millones de dólares en su ronda de financiación inicial. Según ixbt.com, estos fondos se destinarán a automatizar los flujos de trabajo diarios de los gestores de crédito privado y a optimizar su compleja infraestructura digital, informa Techcrunch.com informa .

En la ronda de financiación participaron importantes fondos de capital de riesgo como First Round Capital, 645 Ventures, Harlem Capital, Khosla Ventures, Thrive Capital, Slow Capital, así como la directora de Ariel Alternatives, Mellodi Hobson. La nueva startup se especializa en resolver los flujos de trabajo fragmentados que enfrentan los profesionales del sector de crédito privado, incluida la gestión de documentos, hojas de cálculo y correspondencia, utilizando agentes de inteligencia artificial.

Un fundador experimentado y un nuevo problema

El fundador del proyecto, Ryan Williams, es ampliamente conocido por cofundar en 2014 la plataforma de inversión inmobiliaria Cadre junto con Josh y Jared Kushner. Durante su actividad, la empresa recaudó más de 160 millones de dólares y en su punto álgido fue valuada en 800 millones de dólares. En 2024, Cadre fue adquirida por la empresa de inversión alternativa Yieldstreet por una suma no revelada.

Según Williams, ya cuando trabajaba en su anterior empresa notó que, aunque la parte frontal de los mercados privados se había modernizado, la infraestructura operativa subyacente seguía estando fragmentada. El año pasado comenzó a trabajar en Ellis precisamente para resolver este problema, con el objetivo de unificar todo el software disperso, los datos contables y los documentos utilizados por las firmas de crédito privado en una sola plataforma.

Inteligencia artificial y el factor humano

La plataforma Ellis despliega agentes de inteligencia artificial para identificar discrepancias en los datos, realizar el seguimiento de carteras y preparar informes. Por ejemplo, se espera que el sistema ayude en el proceso de cierre de balances de fondos a fin de mes y permita a los profesionales librarse del exceso de burocracia.

Dado que en muchas firmas financieras Excel se ha convertido en el sistema operativo principal, Ellis no intenta reemplazar por completo los sistemas existentes. Por el contrario, se integra con el software que la empresa ya utiliza. Williams enfatiza que, aunque la tecnología simplifica los procesos existentes, las decisiones importantes siempre permanecen bajo el control humano.

El empresario señaló que, a pesar de que la inteligencia artificial opera de manera totalmente autónoma, el papel de los profesionales no desaparecerá. En su opinión, el objetivo no es sustituir el juicio humano, sino ayudar a los empleados a liberarse del ruido de datos innecesarios para tomar decisiones fundamentadas con mayor rapidez.

Ellis AIRyan WilliamsInteligencia ArtificialCapital de RiesgoFinTech
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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