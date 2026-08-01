Chelsea multado con 10 millones de libras esterlinas por infracciones financieras

El club inglés Chelsea ha sido sancionado con una multa de 10 millones de libras esterlinas por infracciones financieras históricas cometidas en los pagos a agentes entre 2009 y 2022. Según informa Goal.com, la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) evaluó la posibilidad de imponer una sanción de prohibición de fichajes en suspenso y una deducción de puntos al equipo en relación con este caso. Así lo informa Goal.com informa .

Se ha sabido que estas infracciones se remontan a la época del expropietario del club, Román Abramóvich. La nueva directiva del equipo, encabezada por Todd Boehly y Clearlake Capital, reveló voluntariamente que se realizaron pagos no divulgados por valor de 47 millones de libras esterlinas a agentes no registrados entre 2011 y 2018.

Decisión de la comisión independiente y prohibición de fichajes

Como resultado de las investigaciones realizadas por la FA, se detectaron un total de 74 infracciones de las normas. La sanción inicial prevista de una deducción de seis puntos en suspenso fue revocada tras una apelación. Asimismo, se impuso al club una prohibición en suspenso para inscribir futbolistas durante dos ventanas de fichajes.

La comisión reguladora independiente destacó especialmente que la directiva del Chelsea reveló este asunto por iniciativa propia. Según las conclusiones de la comisión, si el propio club no hubiera puesto esta situación en conocimiento de la FA, habría sido poco probable que se descubrieran dichas infracciones.

Destino de la multa financiera y postura del club

Se determinó que los fondos de la multa financiera de 10 millones de libras esterlinas sean redistribuidos por la Asociación de Fútbol de Inglaterra para apoyar el fútbol base (grassroots football) en el país. La FA declaró que esta decisión es un castigo adecuado para prevenir actos similares y mantener la integridad del juego.

La directiva del Chelsea emitió un comunicado oficial tras la conclusión de esta investigación. En él se destacó que el proceso de la FA ha finalizado y pone fin a todas las prácticas regulatorias contra el club. Asimismo, el club expresó su agradecimiento a la UEFA, la Premier League y a la FA por su cooperación.

Cabe recordar que Román Abramóvich fue sancionado por el gobierno británico en marzo de 2022. Desde entonces, los 2.500 millones de libras esterlinas obtenidos por la venta del Chelsea siguen congelados en cuentas bancarias británicas debido a desacuerdos sobre la distribución de los fondos de ayuda humanitaria. Este caso de los pagos a agentes pone fin a todas las investigaciones vinculadas a la herencia de la antigua directiva.