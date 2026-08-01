Rescate de emergencia de 30 belugas en peligro de eutanasia

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Rescate de emergencia de 30 belugas en peligro de eutanasia

clausurado en Canadá Marineland Treinta ballenas beluga mantenidas en el parque marino de Marineland están siendo trasladadas a acuarios en EE. UU. y España como parte de una operación de rescate internacional. Esta decisión se tomó tras la preocupación de que los animales pudieran ser eutanasiados.

La administración del parque informó que ya no es posible proporcionarles un cuidado adecuado. Por esta razón, las belugas eutanasia (es decir, la terminación artificial de la vida del animal bajo supervisión veterinaria) corrían el riesgo de ser sacrificadas. Esta situación impulsó el inicio de una operación de rescate internacional.

Se ha informado que, en la primera fase de la operación de rescate, seis belugas fueron enviadas a EE. UU. en aviones especialmente adaptados. Cuatro de ellas fueron llevadas al Shedd Aquariumde Chicago, y otras dos al complejo SeaWorld en San Antonio.

Los expertos colocaron a cada beluga en contenedores de transporte especiales con revestimiento suave y parcialmente llenos de agua para garantizar su seguridad. Durante el vuelo, los veterinarios supervisaron continuamente su estado.

Rescate de emergencia de 30 belugas en peligro de eutanasia

Según el plan, un total de 28 belugas serán alojadas en cuatro grandes oceanarios en EE. UU. Las dos belugas restantes serán enviadas al complejo español Oceanogràfic Valencia .

Los especialistas destacaron que todas las belugas se someten a un examen médico completo antes de su traslado y que su llegada segura a su nuevo hábitat se lleva a cabo bajo estricto control.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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