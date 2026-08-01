Phil Foden se prepara para abrir una nueva etapa en el Manchester City

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Phil Foden se prepara para abrir una nueva etapa en el Manchester City

El centrocampista del Manchester City, Phil Foden, ha prolongado su contrato actual con el club hasta 2030, expresando su intención de abrir una etapa completamente nueva en su carrera bajo la dirección del nuevo entrenador del equipo, Enzo Maresca. A pesar de las dificultades de la temporada pasada, el jugador inglés está firmemente decidido a justificar la gran confianza depositada en él por la directiva del club y a mostrar su mejor versión futbolística. Así lo informa Goal.com en su reporte.

En una entrevista concedida a BBC Sport, el centrocampista de 26 años destacó que el nuevo acuerdo le otorga tranquilidad mental y le permite centrarse exclusivamente en el juego sobre el césped. Se sabe que Foden atravesó un ligero bajón en las últimas dos temporadas y no había podido marcar en sus últimos 31 partidos tanto con el club como con la selección. A pesar de ello, la directiva del Manchester City le ofreció un nuevo contrato de cuatro años, demostrando su fe en su potencial.

La colaboración con Enzo Maresca y las nuevas ilusiones

Según Phil Foden, el nombramiento de Enzo Maresca como entrenador principal le ayudará a adaptarse más rápido, ya que ambos se conocen bien desde antes. El futbolista elogió las cualidades humanas del técnico italiano y señaló especialmente que sus vínculos anteriores le están siendo muy útiles en el proceso actual.

Foden también recordó con gratitud que, durante las dificultades de la pretemporada y cuando quedó fuera de la selección de Inglaterra para las eliminatorias del Mundial 2026, el técnico lo llamó personalmente para saber cómo estaba. Este gesto demostró que el entrenador no es solo un profesional, sino también una persona que cuida de sus jugadores.

Los objetivos de campeonato del equipo

La temporada pasada, Foden sufrió molestias debido a una lesión en el tobillo y algunos problemas fuera del terreno de juego. Sin embargo, Enzo afirmó que conoce el enorme potencial del futbolista y tomará todas las medidas necesarias para devolverlo a su anterior nivel estelar. El entrenador recalcó que la felicidad de Phil y su disfrute del fútbol son la tarea más importante.

Al hablar sobre las posibilidades del equipo en la presente temporada, Foden expresó su convicción de que, a pesar de los cambios en la plantilla, el actual Manchester City es un equipo lo suficientemente fuerte como para luchar por cualquier trofeo. Reafirmó su disposición a darlo todo para devolver la confianza del club y hacer disfrutar de nuevo a la afición.

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