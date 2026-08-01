Al borde de una « gran explosión » en Oriente Medio: Trump planea ataques a gran escala contra Irán

La tensión geopolítica entre Washington y Teherán ha alcanzado su punto máximo. El presidente de EE. UU., Donald Trump, advirtió sobre posibles ataques destructivos implacables contra las infraestructuras más críticas de Irán. Según informes de medios estadounidenses, el Pentágono y las fuerzas israelíes ya están ultimando los detalles de una nueva operación militar a gran escala.

1. «Ya no podemos tolerarlo»: El último ultimátum de Trump a Tehéran

En una nueva declaración contundente, el presidente estadounidense Donald Trump insinuó que ha dado instrucciones para llevar al máximo la presión militar contra los líderes de Tehéran. Trump subrayó que los ataques de EE. UU. serán tan devastadores que Irán finalmente no podrá seguir resistiendo.

«Los atacaremos con toda nuestra fuerza. Como resultado, los dirigentes de Tehéran no tendrán más remedio que decir: “Ya no podemos soportar esto”», — amenazó abiertamente el líder estadounidense.

Esta declaración demuestra que la estrategia geopolítica de Washington en Oriente Medio está cambiando radicalmente y que el uso directo de la fuerza contra Irán se está volviendo inevitable.

2. «La operación del fin de semana»: En la mira, el corazón energético de Irán

Citando a fuentes del prestigioso diario The Wall Street Journal , Donald Trump ha ordenado preparar nuevos escenarios de ataque para desarmar a Irán y obligarlo a rendirse. Según la publicación, la gran operación militar podría comenzar este mismo fin de semana.

CBS News por su parte, detalló los aspectos de la operación prevista:

Plan operativo conjunto: Estados Unidos e Israel discuten la realización conjunta de ataques aéreos y con misiles contra Irán.

Principales objetivos: Refinerías de petróleo, grandes centrales eléctricas e infraestructura energética estratégica de Irán.

Condición: Trump solo podría cancelar o retrasar la orden de ataque si se produce un giro positivo e inesperado en las negociaciones diplomáticas.

3. La «guerra de misiles» de julio y la crisis de los «Patriot»

Los enfrentamientos directos entre EE. UU. e Irán se han intensificado notablemente en las últimas semanas. En julio, la fuerza aérea estadounidense lanzó ataques contundentes contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que amenazaban buques en el estrecho de Ormuz. Como respuesta, Tehéran atacó con misiles bases militares estadounidenses en la región.

Sin embargo, según The New York Times

, el 24 de julio Trump mantuvo una reunión de urgencia con sus principales asesores y frenó temporalmente el ataque a gran escala.

Dos razones principales de la retirada: Escasez de reservas: Se constató una reducción en las reservas de misiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot , vitales para la defensa aérea. Riesgo económico:

Los ataques destructivos contra el sistema energético de Irán amenazaban con disparar los precios del petróleo en el mercado mundial y provocar una crisis económica global.

A pesar de esto, la tensión no ha cesado. El 30 de julio, en respuesta a los ataques con misiles contra militares estadounidenses, EE. UU. volvió a lanzar ataques selectivos en ciertos puntos de Irán.

4. Consecuencias globales: ¿Qué le espera al mundo?

Si EE. UU. e Israel lanzan ataques masivos contra las instalaciones petroleras y energéticas de Irán, esto sacudirá no solo a Oriente Medio, sino a toda la economía mundial: Repunte del precio del petróleo:

El cierre del estrecho de Ormuz y la paralización de la infraestructura petrolera iraní provocarán un encarecimiento sin precedentes del petróleo y el gas en los mercados globales. Riesgo de guerra regional:

Los grupos subsidiarios de Irán en Líbano, Yemen e Irak podrían lanzar ataques masivos contra todas las instalaciones de EE. UU. e Israel en la región. Crisis humanitaria:

La paralización de las redes eléctricas y de transporte de Irán dejaría a millones de civiles en condiciones sumamente difíciles.

5. Conclusión: ¿Conflicto militar o gran maniobra geopolítica? Estas declaraciones incendiarias y preparativos militares de Donald Trump también podrían ser una «presión psicológica» empleada para obligar a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones. No obstante, la situación actual en Oriente Medio y la determinación de las partes demuestran que cualquier pequeño error de cálculo puede encender la chispa de una guerra a gran escala.

La comunidad internacional sigue atenta: los acontecimientos que ocurran en torno a Tehéran en las próximas horas o días definirán una nueva realidad geopolítica.