El Inter presenta una oferta de 30 millones de libras por Curtis Jones

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El Inter presenta una oferta de 30 millones de libras por Curtis Jones

El Inter de Milán ha presentado una oferta oficial de 30 millones de libras esterlinas para fichar al centrocampista del Liverpool, Curtis Jones. Según Goal.com, aunque el gigante de la Serie A tiene como objetivo reforzar su plantilla en el mercado de fichajes de verano, no pudo cumplir plenamente con las demandas financieras del club inglés. Así lo informa Goal.com informa .

Se sabe que los directivos del Milán, bajo el liderazgo del presidente Beppe Marotta y el director deportivo Piero Ausilio, mantuvieron una reunión estratégica con el entrenador Cristian Chivu. El técnico rumano considera al centrocampista inglés de 25 años como el jugador ideal para su táctica y ha solicitado firmemente su fichaje.

La postura del Liverpool y las intenciones del jugador

La directiva del Liverpool rechazó de inmediato la oferta inicial de 30 millones de libras. El club inglés exige alrededor de 40 millones de euros por su canterano y no tiene intención de bajar esa cifra. Ahora, el representante de la Serie A tendrá que aumentar su oferta o continuar las negociaciones para llegar a un acuerdo.

Por su parte, se informa que la situación de Curtis Jones en el Liverpool no está siendo buena bajo la dirección del nuevo entrenador Andoni Iraola. El centrocampista está descontento por quedarse fuera del once titular y ha manifestado su disposición a comenzar un nuevo reto en Italia, incluido un traspaso a San Siro.

La necesidad de aligerar la plantilla

Antes de concretar el fichaje, el Inter debe deshacerse de los jugadores excedentes en su centro del campo y generar fondos para la operación. Actualmente, el club afronta varias situaciones problemáticas al respecto:

  • Davide Frattesi desea continuar su carrera en otro equipo, pero por ahora no han llegado ofertas adecuadas.
  • Kristjan Asllani también está planeado para ser puesto a la venta.
  • El joven talento Ebenezer Akinsanmiro ya se ha marchado al Monza.
Si el Inter logra vender a estos jugadores, se abrirá el camino para el fichaje de Curtis Jones. Cabe destacar que los milaneses no solo se limitan a Jones este verano, y el defensa del Manchester City, John Stones, también está pasando reconocimiento médico en Italia.

InterLiverpoolCurtis JonesSerie AFichajes
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