Según Goal.com, el entrenador del Inter, Cristian Chivu, destacó que las cualidades de liderazgo y el carisma del nuevo fichaje John Stones elevarán el nivel del equipo a una dimensión completamente nueva. El club milanés valora enormemente la importancia de este traspaso antes del prestigioso partido amistoso contra el Manchester City en Hong Kong, informa Goal.com. informa Goal.com.

Actualmente continuando con su pretemporada, el gigante italiano aún no ha alcanzado el cien por cien de su estado físico, pero la incorporación del defensa inglés garantizará la competencia y la estabilidad en la línea defensiva. Chivu compartió sus impresiones en una rueda de prensa previa a esta próxima prueba.

El factor del liderazgo y el carisma

En su comparecencia ante los medios, el técnico rumano hizo hincapié en cómo las cualidades personales del defensa, más allá de su talento en el terreno de juego, influirán positivamente en el equipo. Según él, este jugador experimentado encaja a la perfección con las altas ambiciones del club.

"Estoy encantado con su llegada; es muy importante para nosotros en muchos aspectos: por su calidad, su personalidad y su carisma. Eleva el nivel de nuestra defensa", afirmó Chivu. El entrenador también recordó que los futbolistas que regresan de las vacaciones tras el Mundial se unirán al equipo próximamente.

Planes y objetivos en el mercado de fichajes

El técnico del Inter confirmó que el mercado de fichajes estival aún dura un mes y que el club sigue de cerca las oportunidades. Aunque la plantilla actual es competitiva, se subrayó que se necesitan varios jugadores clave adicionales para alcanzar los grandes objetivos fijados por el club.

En la actualidad, el club italiano trabaja activamente para reforzar la demarcación del lateral derecho. Chivu señaló que está evaluando correctamente la profundidad y las carencias del equipo, pidiendo calma a la afición y a la directiva mientras continúan al acecho de buenas oportunidades en el mercado.