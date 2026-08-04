Aleksandar Stankovich brilla con el Inter

En Hong Kong, el Inter y el Manchester City se enfrentaron en un amistoso de pretemporada. Según Goal.com, tras terminar 1-1 el tiempo reglamentario, el club italiano se impuso en la tanda de penaltis, aunque el gran protagonista del encuentro fue el joven centrocampista Aleksandar Stankovich. Goal.com informa de ello.

El joven futbolista serbio, hijo del famoso jugador Dejan Stankovich, llamó la atención de todos por la madurez y la calidad de su juego. Durante los 60 minutos que estuvo en el campo, dirigió el juego de su equipo y mostró una enorme capacidad para su edad, tanto en los duelos como en la visión del terreno de juego.

Liderazgo sobre el campo y gol de Benjamin Pavard

Aunque Divin Mubama, representante del club inglés, abrió el marcador al comienzo del partido, el Inter reaccionó rápidamente. El ataque iniciado por Aleksandar Stankovich desempeñó un papel clave en el gol del empate de Benjamin Pavard en el minuto 20. Con un gran control del juego, pases precisos y firmeza defensiva, se ganó la confianza del entrenador Ishoqiy.

En una entrevista concedida a Sky Sport Italia después del partido, el entrenador del Inter, Cristian Chivu, elogió el rendimiento del joven futbolista. Según explicó, aunque Stankovich todavía no ha alcanzado su mejor estado físico, su entrega y su calidad dejaron muy satisfechos a todos.

El mercado de fichajes y los planes de futuro

La irrupción de este joven talento y su deseo de hacerse un hueco en el primer equipo representan una importante reserva interna para el cuerpo técnico. Sin embargo, Cristian Chivu no ocultó la necesidad de reforzar la plantilla antes del cierre del mercado de verano. En particular, solucionar los problemas en defensa y las carencias en las bandas sigue siendo una prioridad.

Según el técnico, actualmente el equipo solo cuenta con tres laterales. Carlos Augusto puede jugar en esa posición, pero el entrenador prefiere utilizarlo como uno de los tres centrales. También se subrayó que el mercado de fichajes sigue abierto y que es necesario tener paciencia para tomar la decisión correcta.

El sólido rendimiento de Aleksandar Stankovich ante un rival de gran nivel demostró que merece una plaza en el once titular de cara a la próxima temporada de la Serie A italiana. La academia del Inter ha vuelto a sacar a la luz a un talentoso canterano, algo que sin duda tendrá un impacto positivo en los planes futuros del club.