Revelados los salarios de los jugadores del Barcelona para 2026/27

Se ha difundido la lista de los salarios de los jugadores del Barcelona para la temporada 2026/27. Según ella, Lamine Yamal es el jugador mejor pagado del equipo.

El futbolista de 18 años cobraría 400.577 euros semanales, es decir, 20,83 millones de euros al año. Ocupa el primer puesto del equipo en este apartado.

Marc-André ter Stegen y Raphinha aparecen a continuación. Ambos jugadores tendrían un salario semanal de 320.577 euros y unos ingresos anuales de 16,67 millones de euros.

Jules Koundé cobraría 300.577 euros semanales, equivalentes a 15,63 millones de euros al año. Frenkie de Jong completa el top 5 de los jugadores mejor pagados con 250.385 euros semanales y 13,02 millones de euros anuales.

La lista también señala que los salarios anuales de Ronald Araújo, Dani Olmo, Karim Adeyemi y Pedri ascienden a 12,5 millones de euros. Anthony Gordon cobraría 12 millones de euros al año, mientras que Ferran Torres percibiría 10 millones de euros.