Un incidente ocurrido en Londres en junio de 2026 generó un amplio debate público. Un equipo de voluntarios dirigido por el abogado londinense Paul Powlesland logró limpiar de basura en tan solo 10 días un río que había sido descuidado durante años y que las agencias gubernamentales no habían podido limpiar.

Se informó que los voluntarios sacaron más de 200 bolsas de residuos del lecho del río. Como resultado, el cuerpo de agua se volvió mucho más limpio y el entorno natural comenzó a recuperarse. Poco después, se registró que los peces también habían regresado al río.

Sin embargo, como era de esperar, en lugar de agradecer a los activistas, la Agencia de Medio Ambiente británica inició una investigación penal en su contra. Según las autoridades, las labores de limpieza del río se realizaron sin el permiso correspondiente y sin seguir los procedimientos establecidos.

Por lo tanto, se está evaluando la responsabilidad de Paul Powlesland. Se dice que podría enfrentar hasta dos años de prisión o perder su licencia de abogado en el ámbito ambiental.

Este suceso desató animados debates en las redes sociales. Muchos opinan que una iniciativa práctica para proteger la naturaleza debe ser apoyada y no castigada. Los críticos señalan que, en algunos casos, los requisitos burocráticos y el papeleo se anteponen a la solución de los problemas ecológicos.