Un profesor conmueve a todos al calificar a sus alumnos antes de fallecer

En diciembre de 2020, Manuel Alejandro Navarro, profesor de matemáticas de una escuela secundaria en Del Rio, Texas (EE. UU.), atrajo la atención de todo el mundo. La conmovedora historia de su vida se viralizó en las redes sociales y no dejó a nadie indiferente.

En aquel momento, la hija del profesor publicó en las redes sociales una foto de su padre trabajando con una computadora portátil desde la cama del hospital. En poco tiempo, la imagen fue ampliamente comentada y alabada como símbolo de la verdadera devoción de un maestro por su trabajo.

Según se informó, sabiendo que su estado era sumamente grave, Navarro llevó su portátil al hospital para terminar de calificar las tareas de sus estudiantes antes de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. A pesar de recibir tratamiento médico, continuó trabajando para garantizar que sus alumnos recibieran sus calificaciones a tiempo.

Los familiares señalaron que, a pesar del grave deterioro de su salud, él se esforzó por cumplir su deber hasta el final. Para Navarro, la educación y el futuro de sus alumnos estaban por encima de cualquier situación difícil.

Su hija destacó que su padre siempre trató con especial cariño y atención a sus discípulos, especialmente a los niños que aprendían inglés como segundo idioma. Siempre asumió con gran responsabilidad su aprendizaje, su éxito y la entrega puntual de sus calificaciones.

Tras terminar de calificar los trabajos de sus alumnos, Manuel Alejandro Navarro falleció al día siguiente a la edad de 66 años. Su famosa fotografía cumpliendo con su deber profesional incluso en el hospital se ha convertido hoy en uno de los símbolos inolvidables del esfuerzo desinteresado, la responsabilidad y la vocación de todos los maestros.