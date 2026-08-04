Un pescador es hallado con vida tras 5 días en alta mar

Uno de los cuatro pescadores que salieron a faenar cerca de la isla Margarita, en Venezuela, fue rescatado con vida cinco días después de que su embarcación naufragara.

Según los primeros informes, el pescador permaneció varios días a la deriva en aguas abiertas del mar Caribe. Logró sobrevivir sin alimentos ni agua potable. Los rescatistas consideraron sorprendente que resistiera varios días en condiciones tan extremas.

Lamentablemente, el paradero de los otros tres pescadores que lo acompañaban en el momento del accidente sigue siendo desconocido. Las labores de búsqueda continúan para encontrarlos.

Las aguas que rodean la isla Margarita forman parte del mar Caribe y son una zona habitual de actividad pesquera. Permanecer durante mucho tiempo en alta mar supone una grave amenaza para la vida debido a la deshidratación, el agotamiento y otros peligros.