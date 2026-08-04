A los 40 años, un nuevo capítulo: Vozinha, héroe del Mundial 2026, ficha por Colo-Colo

Vozinha, uno de los héroes de la histórica participación de Cabo Verde en el Mundial 2026, continuará su carrera en Sudamérica. El portero de 40 años firmó con el club chileno Colo-Colo.

El acuerdo estará vigente inicialmente hasta finales de 2026. Si el experimentado guardameta cumple las expectativas del cuerpo técnico, el club podrá ampliar el contrato por una temporada más.

El fichaje se oficializó tras superar el reconocimiento médico

Colo-Colo anunció oficialmente la firma de Vozinha después de que superara con éxito los reconocimientos médicos correspondientes.

«Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo», informó el club.

El acuerdo es por seis meses e incluye una opción de ampliación por un año. El portero llegó al club chileno como agente libre tras finalizar su contrato con el Chaves, equipo de la segunda división portuguesa. Por ello, Colo-Colo no pagará ninguna compensación por su traspaso a otro club.

Según la información facilitada, Vozinha jugará en su nuevo equipo con el número 29 a la espalda.

Un partido en el Mundial cambió su carrera

El fichaje de Vozinha no es un simple acuerdo de corta duración con un agente libre cualquiera. A los 40 años, llegó a Chile después de convertirse en uno de los porteros más comentados del Mundial.

Cabo Verde participó por primera vez en su historia en un Mundial. En su debut, la selección empató 0-0 con España. Vozinha realizó siete paradas y se convirtió en uno de los grandes protagonistas del encuentro.

Después, Cabo Verde también sumó un punto ante Uruguay y logró superar la fase de grupos. Su histórica aventura terminó en los octavos de final tras un intenso partido contra Argentina que llegó a la prórroga: 2-3.

Demostró que los 40 años no son un obstáculo

Los porteros suelen poder competir al más alto nivel durante más tiempo que los jugadores de campo. Sin embargo, debutar en un Mundial a los 40 años y conseguir después un contrato en otro continente sigue siendo algo extraordinario.

Vozinha no se limitó a detener disparos durante el Mundial. El análisis de la FIFA lo incluyó entre los porteros más destacados del torneo por sus estadísticas de juego con los pies y de inicio de ataques. Incluso después de la eliminación de Cabo Verde, se mantuvo en los primeros puestos de esa clasificación.

Esto demuestra que Colo-Colo no fichó a Vozinha únicamente por su popularidad. El club incorporó a un guardameta capaz de soportar la presión de los grandes partidos, dirigir a la defensa y transmitir su experiencia a los jóvenes jugadores.

La titularidad no está garantizada

El éxito en el Mundial le dio a Vozinha un nuevo contrato, pero no le garantiza automáticamente un puesto en el once inicial.

El entrenador de Colo-Colo, Fernando Ortiz, señaló que Vozinha, como cualquier otro futbolista, tendrá que competir por su lugar en el campo.

En este contexto, el contrato de corta duración supone una prueba para ambas partes:

Parte Objetivo principal Vozinha Conseguir un puesto en el once inicial Colo-Colo Evaluar su estado de forma y regularidad Cuerpo técnico Aumentar la competencia entre los porteros Dirección del club Decidir sobre una posible renovación para 2027

La prensa chilena apunta a que su posible debut podría producirse el 16 de agosto contra O’Higgins. Sin embargo, esa fecha todavía no ha sido confirmada por la convocatoria oficial del equipo.

También necesitó un permiso especial para usar su nombre en la camiseta

El nombre completo de Vozinha es Josimar José Évora Dias. «Vozinha» es el apodo que conserva desde la infancia.

Las normas del fútbol chileno limitan el uso de apodos en las camisetas, por lo que la continuidad del popular nombre del portero fue objeto de una discusión específica. Después de que los demás clubes de la liga dieran su aprobación, recibió permiso para utilizar el nombre «Vozinha» en su camiseta.

La cuestión también tenía importancia comercial. Tras el Mundial, el guardameta se hizo conocido ante la audiencia internacional precisamente como Vozinha.

Llegó al Mundial sin club y se convirtió en una estrella

Vozinha había terminado su vinculación con el Chaves antes del Mundial y afrontaba un futuro incierto. Unas semanas después, se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo y consiguió un contrato con uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

A lo largo de su carrera también jugó en clubes de Angola, Moldavia, Chipre y Eslovaquia, además de Portugal. Colo-Colo será, sin embargo, su primera experiencia en el fútbol sudamericano.

El nuevo campeonato le exigirá adaptarse a un estilo de juego diferente. El alto ritmo en Chile, la intensidad de los duelos físicos en el área y la enorme presión de los aficionados serán nuevos desafíos para el experimentado portero.

¿Qué gana Colo-Colo?

La llegada de Vozinha puede aportar al club beneficios tanto deportivos como comerciales.

En el plano deportivo:

experiencia en una gran competición internacional;

capacidad para realizar paradas decisivas;

habilidad para dirigir a la línea defensiva;

competencia y un referente para los jóvenes porteros.

En el plano comercial:

gran reconocimiento tras el Mundial;

acceso a las audiencias de Cabo Verde y África;

mayor interés por las camisetas y los productos del club;

más visibilidad internacional para la marca Colo-Colo.

El presidente del club, Aníbal Mosa, también reconoció que el fichaje tiene un gran impacto mediático y comercial, además del valor que Vozinha puede aportar sobre el terreno de juego.

Seis meses para decidir su futuro

El primer contrato de Vozinha con Colo-Colo no es de larga duración. Tendrá hasta el final de la temporada para demostrar su valía.

Si el portero mantiene en el campeonato chileno el nivel que mostró en el Mundial, el club podrá activar la opción de un año adicional. Esto le permitiría seguir compitiendo al más alto nivel a los 41 años y, posiblemente, disputar torneos continentales.

Hace unos meses se quedó sin club y ahora Vozinha se prepara para afrontar uno de los mayores desafíos de su carrera en un nuevo continente. Su historia demuestra una vez más que en el fútbol las oportunidades pueden llegar en el momento más inesperado.

¿Crees que Vozinha puede convertirse en el portero titular de Colo-Colo a los 40 años? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!