Un joven estadounidense de 18 años se convierte en el profesor más joven del mundo

Un joven de 18 años en EE. UU. ha logrado un hito único, el profesor más joven de la historia mundial entrando así en el Libro Guinness de los Récords. Actualmente, enseña a sus compañeros en la universidad y continúa con éxito sus actividades científicas. Así lo informó el servicio de prensa del Libro Guinness de los Récords.

Se informa que Nathan Thomas crereció en una familia de ingenieros. Desde la infancia mostró un gran interés por las matemáticas, la tecnología, la ingeniería y los campos científicos. Su sed de conocimientos se manifestó muy pronto: a los 10 años, Nathan comenzó a estudiar en el Miami Dade College. Cuatro años más tarde, a los 14 años, fue admitido en la Universidad Internacional de Florida.

En 2023, con apenas 18 años, obtuvo los títulos de grado y máster en ingeniería eléctrica con honores. Esto se convirtió en uno de los hitos más importantes de su carrera académica.

Habiendo comenzado su actividad pedagógica en la universidad a esa misma edad, Nathan fue contratado como profesor calificado. Como resultado, estableció el profesor más joven del mundo un nuevo récord mundial. De este modo, batió el récord de larga data de Colin Maclaurin, quien falleció en 1746 y se convirtió en profesor a los 19 años.

Según Nathan, lo más importante en la universidad no es la edad de una persona, sino sus conocimientos y su esfuerzo.

«Todos vienen aquí con un solo objetivo: adquirir conocimientos. La edad en sí no tiene gran importancia. Intento centrarme en hacer un trabajo de calidad y ayudar a los estudiantes en todo lo posible», afirma.

Actualmente, Nathan Thomas tiene 21 años. Además de su labor como profesor, continúa sus estudios. En la actualidad, trabaja para obtener un doctorado en jurisprudencia (JD) en la Universidad de Miami. En el futuro, su objetivo es trabajar en el campo del derecho de propiedad intelectual, especializándose en áreas STEM.

Al mismo tiempo, dedica tiempo a sus intereses personales. A Nathan le gusta jugar al baloncesto, al tenis y al golf, practica el piano y disfruta escuchando música. Su trayectoria demuestra una vez más que la edad no es un obstáculo para lograr grandes metas.