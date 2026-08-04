Eldor Shomurodov recomendado al Spartak: ¿habrá traspaso?

El nombre de Eldor Shomurodov Su espectacular gol en el Mundial de 2026 y su prolífica temporada en la Süper Lig turca lo han devuelto al centro de los debates del mercado de fichajes. Esta vez, el capitán de la selección de Uzbekistán está relacionado con el Spartak de Moscú.

El exfutbolista ruso Vladimir Obukhov recomendó a los rojiblancos estudiar precisamente la candidatura de Shomurodov. Sin embargo, por ahora no se trata de negociaciones oficiales ni de una oferta del club, sino de la opinión de un especialista y de un posible escenario de fichaje.

¿Qué dijo Obukhov?

Según la entrevista de RB Sport que nos proporcionaste, Vladimir Obukhov señaló como principales ventajas de Shomurodov la experiencia adquirida en el extranjero y su buen conocimiento del campeonato ruso.

«Fichar a Eldor Shomurodov sería una decisión muy acertada para el Spartak. Ha adquirido mucha experiencia en el extranjero, es un especialista en su trabajo y un futbolista de alto nivel. Eldor también conoce bien nuestro campeonato. Sin duda, podría ayudar mucho al Spartak», declaró Obukhov.

Estas declaraciones pueden provocar en redes sociales interpretaciones como que Shomurodov está a punto de fichar por el Spartak. Pero la recomendación del especialista no significa que el club haya contactado con el jugador.

Por ahora, ni el Spartak, ni İstanbul Başakşehir, ni los representantes de Shomurodov han emitido un comunicado oficial sobre el posible traspaso.

¿Por qué vuelve a hablarse de Shomurodov?

El delantero completó una de las temporadas más productivas de su carrera. En la Süper Lig turca 2025-26, Shomurodov marcó 22 goles y fue máximo goleador del campeonato junto al delantero del Trabzonspor Paul Onuachu. Además, dio 5 asistencias a sus compañeros.

Estas cifras demuestran que, a sus 31 años, Shomurodov todavía puede rendir al más alto nivel. Durante la temporada no fue solo un delantero finalizador dentro del área, sino también un atacante eficaz a la hora de crear ocasiones para sus compañeros.

En el Mundial, su gol desde un ángulo difícil contra la República Democrática del Congo aumentó aún más su prestigio internacional. En la primera fase de la votación de los aficionados de la FIFA, ese disparo de Shomurodov fue elegido mejor gol de la fase de grupos del Mundial. Con el 36 % de los votos, superó a Lionel Messi y Vinicius Junior entre otras estrellas.

¿Qué podría aportar al Spartak?

Shomurodov es un delantero centro clásico, pero no es un atacante que se limite a esperar dentro del área. También puede jugar como segundo delantero o más cerca de la banda izquierda. Transfermarkt señala que su posición principal es delantero centro y que sus posiciones secundarias son segundo delantero y extremo izquierdo.

Posibles ventajas para el Spartak:

Ventaja Beneficio que podría aportar al equipo Experiencia en la RPL No necesitaría mucho tiempo para adaptarse al campeonato Versatilidad posicional Permite cambiar los esquemas ofensivos Fuerza física Disputas con los centrales Juego aéreo Peligro en los centros desde las bandas Experiencia internacional Capacidad para gestionar la presión en los grandes partidos Eficacia goleadora 22 goles de liga en la última temporada

Se trata de un análisis táctico basado en las características del jugador y su trayectoria. Por ahora no está confirmado que el cuerpo técnico del Spartak haya señalado realmente a Shomurodov como objetivo de fichaje.

El campeonato ruso no le es desconocido

Shomurodov dio precisamente en la Premier League rusa un salto importante en su carrera europea.

En 2017 pasó del Bunyodkor al Rostov, club al que representó hasta 2020. Según los datos oficiales de la Roma, el delantero disputó 91 partidos con el Rostov, marcó 18 goles y dio 12 asistencias.

En Rusia ya se adaptó a:

un fútbol con muchos duelos físicos;

los partidos con clima frío;

los largos desplazamientos;

jugar contra defensas compactas;

la presión del campeonato local

.

Por ello, regresar a Rusia podría no exigirle una readaptación completa, como ocurrió en sus primeras temporadas en Turquía o Italia.

Pero no será fácil ficharlo

Shomurodov no es actualmente agente libre. En el verano de 2025 fue cedido por la Roma al İstanbul Başakşehir con opción de compra.

Tras una temporada exitosa, el club turco ejerció la opción y adquirió definitivamente los derechos del jugador. Según se informó, su nuevo contrato está vigente hasta el verano de 2028.

Si el Spartak quiere fichar a Shomurodov, tendrá que:

negociar primero con İstanbul Başakşehir; convencer al club turco para vender al jugador; acordar las condiciones personales con Shomurodov. El delantero uzbeko también debe querer regresar a Rusia.

Transfermarkt estima el valor de mercado actual de Shomurodov en 7 millones de euros. Sin embargo, no es el precio oficial que exigiría el club, sino una valoración independiente del portal.

¿Por qué podría venderlo el club turco?

Según diversas informaciones, İstanbul Başakşehir compró a Shomurodov a la Roma en condiciones relativamente favorables. Algunas fuentes sitúan el precio total del traspaso en 2,8 millones de euros y el coste de la cesión anterior en 3 millones.

Si el Spartak u otro club ofrece alrededor de 7 millones de euros o más, el equipo de Estambul podría obtener un beneficio económico.

Sin embargo, también existe otro factor: Shomurodov se convirtió en el máximo goleador del equipo. Venderlo podría dejar un gran vacío en el ataque. Por tanto, la oferta también tendría que compensar su importancia deportiva.

¿Serán sus 31 años un obstáculo para el fichaje?

Shomurodov cumplió 31 años en junio de 2026. Para un delantero, se encuentra en una etapa en la que la experiencia y las condiciones físicas están equilibradas.

El Spartak puede valorar su edad de dos maneras.

Aspecto positivo:

puede ofrecer resultados de inmediato;

no necesita una adaptación prolongada;

puede transmitir experiencia a los jóvenes delanteros;

no se desenvuelve mal en partidos de máxima presión.

Aspecto de riesgo:

la posibilidad de venderlo más caro después sería limitada;

un contrato largo podría suponer un riesgo financiero;

sería necesario mantener una condición física estable;

su rendimiento en Turquía no se repetirá automáticamente en la RPL.

Por eso, el posible fichaje sería menos una inversión en talento joven y más una decisión orientada a obtener resultados inmediatos durante las próximas dos o tres temporadas.

La escuela italiana transformó su juego

Después del Rostov, Shomurodov fichó por el Genoa y comenzó su etapa en la Serie A italiana. En 2021 fue traspasado a la Roma por 17,5 millones de euros y firmó un contrato de cinco años con el club romano.

El delantero también jugó posteriormente en los siguientes equipos:

Spezia;

Cagliari;

İstanbul Başakşehir

.

Con la Roma disputó 85 partidos en todas las competiciones y marcó 13 goles. También ganó la UEFA Conference League con el club.

Sus años en Italia le aportaron mucha experiencia en disciplina táctica, búsqueda de espacios entre los defensas y movimientos sin balón. Sus 22 goles en Turquía demostraron que volvió a convertir esa experiencia en eficacia goleadora.

¿Qué está claro por ahora?

Información Estado Obukhov recomendó a Shomurodov al Spartak Dicho en la entrevista proporcionada El Spartak envió una oferta oficial No confirmado Los clubes iniciaron negociaciones No hay información oficial Shomurodov es jugador del Başakşehir Confirmado Contrato Hasta el verano de 2028 Valor de mercado 7 millones de euros según Transfermarkt Rendimiento en el campeonato turco 22 goles, 5 asistencias Su gol en el Mundial Elegido mejor gol de la fase de grupos

Por eso, lo más correcto es interpretar la noticia actual no como «Shomurodov ficha por el Spartak», sino como «un exfutbolista lo considera un candidato adecuado para el club moscovita».

Hay argumentos para el fichaje, pero no existe acuerdo

La candidatura de Shomurodov tiene sentido para el Spartak. Conoce el campeonato ruso, ha adquirido mucha experiencia en Italia y Turquía, destacó en el Mundial y marcó 22 goles en su última temporada de club.

Sin embargo, una buena recomendación no bastará para cerrar el traspaso. Se necesita el interés oficial del Spartak, un acuerdo económico con İstanbul Başakşehir y la decisión personal del jugador.

Por ahora, Shomurodov sigue siendo un jugador importante del club turco. Pero después de sus últimos resultados y de su gol en el Mundial, no sería extraño que aparecieran nuevas ofertas en el mercado de fichajes.

¿Crees que fichar por el Spartak sería el paso correcto para Eldor Shomurodov o debería quedarse en Turquía? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!