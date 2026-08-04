Aymen Hussein firma con el Paxtakor

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Aymen Hussein firma con el Paxtakor

El delantero de 30 años de la selección iraquí Aymen Hussein se ha convertido en jugador del Paxtakor, informa la página de Facebook del club.

Según el club, el jugador ha firmado un contrato hasta el final de la temporada. Aymen Hussein marcó el único gol de la selección iraquí en el reciente Mundial.

A lo largo de su carrera, el delantero jugó en los clubes iraquíes Duhok, Naft, Shorta, Al-Quwa Al-Jawiya y Karmaa, el CS Sfaxien tunecino, los cataríes Umm Salal, Al-Markhiya, Al-Khor y Al-Wakrah, el emiratí Al-Jazira y el marroquí Raja Casablanca.

Aymen Hussein ha marcado 120 goles en partidos de liga a nivel de clubes. Con la selección de Irak, ha anotado 34 tantos.

Es uno de los futbolistas que han marcado en los Juegos Olímpicos y en la fase final de la Copa del Mundo. El Paxtakor confía en que el experimentado delantero aportará mucho al equipo.

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