Un bloguero chino construye una ciudad en miniatura para sus gatos (vídeo)

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Un bloguero chino construye una ciudad en miniatura para sus gatos (vídeo)

El bloguero chino Xing Zhilei, conocido en internet como Xing‘s World, se hizo famoso por crear sorprendentes proyectos en miniatura para sus mascotas. Durante dos años construyó Cat Town, una pequeña ciudad inspirada en el mundo humano para sus gatos.

Esta ciudad en miniatura cuenta con supermercado, restaurante, cine, viviendas e incluso un sistema de metro en funcionamiento. El bloguero, por ejemplo, tardó cuatro meses en construir un metro para sus gatos, con un tren móvil, una escalera mecánica y puertas de andén que se abren cuando llega el tren.

Mr. Nice, uno de los gatos más famosos del bloguero, también es uno de los principales «habitantes» de esta ciudad en miniatura. Xing sigue adaptando para él diversas comodidades de la vida humana al tamaño de los gatos.

En su canal de YouTube Xing‘s World muestra distintos proyectos creados para gatos. Sus vídeos han acumulado millones de visualizaciones y algunos de sus proyectos se han vuelto virales en las redes sociales.

Xing ZhileiYouTubeCat Town
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