Uno de los partidos destacados de la 15.ª jornada de la Superliga enfrentó al Dinamo y al Neftchi. El encuentro, disputado en Samarcanda, terminó sin goles, 0-0, informó el servicio de prensa del PFK Dinamo.

Después del partido, el entrenador del Neftchi, Islombek Ismoilov, respondió a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa. Según explicó, ambos equipos intentaron practicar un fútbol ofensivo.

« Todo el mundo sabe que ambos equipos muestran un juego ofensivo. Los dos tuvieron suficientes ataques y ocasiones de gol, pero al partido solo le faltaron los goles. Analizaremos nuestros errores », declaró Ismoilov.

El técnico también respondió a una pregunta sobre por qué la potente plantilla del Neftchi no funcionó en este partido. Añadió que el equipo del Dinamo tampoco podía considerarse débil.

Ismoilov destacó que el equipo de Samarcanda cuenta, además del experimentado Bahodir Nasimov, con jóvenes futbolistas que siguen progresando, como Firdavs Abdurahmonov, Oybek O‘rmonjonov y Behruzbek Obloqulov. En su opinión, Anvarjon Hojimirzayev también atraviesa actualmente un buen momento de forma.

« Estos chicos todavía no son muy conocidos, pero a esta edad los jóvenes del Dinamo están entre los mejores de Uzbekistán», declaró el entrenador del Neftchi.

Ismoilov afirmó que una plantilla potente no siempre garantiza la victoria. Como ejemplo, mencionó que España no pudo derrotar a Cabo Verde en el Mundial.

Según el entrenador, no es fácil mantenerse en la parte alta de la clasificación y luchar por el campeonato. El Dinamo saltó al campo contra el Neftchi sin nada que perder y ofreció un buen partido.