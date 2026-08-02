Marc Cucurella cambió de peinado (foto)

"El defensa del Real Madrid y de la selección española, Marc Cucurella, ha cambiado su apariencia."

"El campeón del mundo de 28 años mostró su nuevo peinado en las redes sociales."

"Anteriormente, Cucurella también cumplió su promesa hecha antes del Mundial: tras la victoria de España, se tatuó la cara del entrenador Luis de la Fuente en la muñeca."