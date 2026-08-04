«Samarqand-2028» se dirige a la órbita con un módulo AI uzbeko…

Uzbekistán da un nuevo paso práctico en el ámbito de las tecnologías espaciales. Según la información presentada, el 5 de agosto está previsto lanzar los satélites hiperespectrales «Samarqand-2028» y «Lampung-1» desde una plataforma marítima cercana a la costa de la provincia china de Shandong.

El aspecto más importante del proyecto para Uzbekistán no está relacionado únicamente con el nombre del satélite. Especialistas de «O‘zbekkosmos» participaron en el desarrollo de un módulo de inteligencia artificial diseñado para analizar imágenes directamente en órbita. La agencia considera que esta es la primera participación de especialistas uzbekos en la creación de un módulo AI para un satélite.

Dos satélites serán lanzados desde una plataforma marítima

Según el plan, «Samarqand-2028» será llevado al espacio junto con el aparato indonesio «Lampung-1». El lanzamiento estará a cargo de la empresa china especializada en tecnologías de computación espacial y soluciones de inteligencia artificial, STAR.VISION .

El proyecto «Lampung-1» STAR.VISION, el operador del cosmódromo oriental de Shandong y la provincia indonesia de Lampung. Sus principales tareas serán vigilar la agricultura, las zonas marítimas, el medioambiente y los recursos naturales. La empresa también informó de que el proyecto utilizará inteligencia artificial a bordo y tecnologías de computación orbital.

Como el lanzamiento aún no se ha realizado, la fecha y la hora pueden cambiar debido a comprobaciones técnicas, las condiciones del mar o el clima. El resultado final se conocerá después de que se confirme oficialmente el despegue del cohete y la colocación de los aparatos en la órbita prevista.

¿Cómo surgió «Samarqand-2028»?

El proyecto «Samarqand-2028» es resultado de un memorando estratégico firmado en 2025 entre la agencia «O‘zbekkosmos» y STAR.VISION .

La cooperación contempla desarrollar tecnologías satelitales, ejecutar proyectos conjuntos, reforzar la integración científica y técnica e involucrar a universidades y empresas tecnológicas en el proceso.

En el marco del memorando, STAR.VISION aceptó dar el nombre «Samarqand-2028» a uno de sus aparatos hiperespectrales. Además, las partes acordaron estudiar la posibilidad de crear mapas de los campos de algodón y trigo de Uzbekistán a partir de datos satelitales.

Hay una precisión importante: no es correcto llamar a «Samarqand-2028» un satélite nacional completamente uzbeko. El aparato es un proyecto de STAR.VISION , mientras que Uzbekistán coopera dándole nombre, participando en el desarrollo del módulo de inteligencia artificial y utilizando los datos obtenidos.

¿Por qué precisamente «Samarqand-2028»?

El nombre del satélite está dedicado a la celebración del Congreso Internacional de Astronáutica de 2028 en la ciudad de Samarcanda.

Uzbekistán presentó la candidatura de Samarcanda, y no la de su capital, y compitió con Mumbai, India, y Manama, Baréin. Las presentaciones finales se realizaron en 2025 durante el Congreso Internacional de Astronáutica celebrado en Sídney.

La Federación Internacional de Astronáutica confirmó que Samarcanda había sido elegida sede del 79.º Congreso Internacional de Astronáutica de 2028. La organización señala que este evento reúne cada año a miles de dirigentes de agencias espaciales, científicos, ingenieros, empresas y jóvenes especialistas.

En este sentido, «Samarqand-2028» no es solo un proyecto técnico, sino también un nombre simbólico que representa la integración de Uzbekistán en la comunidad espacial mundial.

¿Qué ve un satélite hiperespectral?

Una cámara óptica convencional representa la superficie terrestre en colores rojo, verde y azul, similares a los que percibe el ojo humano. Los aparatos multiespectrales también captan información adicional invisible para el ojo mediante varias bandas espectrales amplias.

Un sensor hiperespectral amplía aún más estas posibilidades. Divide la luz reflejada por cada zona en numerosos canales espectrales estrechos para identificar la «huella espectral» característica de una sustancia o un objeto.

Por ejemplo, dos plantas que el ojo humano ve con el mismo tono verde pueden ser diferentes: una puede estar sana y la otra sufrir por falta de agua, minerales o nutrientes. La imagen hiperespectral permite detectar esta diferencia antes de que aparezcan signos externos evidentes.

STAR.VISION señala que esta tecnología puede utilizarse para:

distinguir los tipos de cultivos y evaluar su estado;

vigilar la calidad del agua y la contaminación;

detectar cambios en bosques y ecosistemas;

analizar la composición del suelo y las rocas;

buscar recursos minerales;

estudiar la infraestructura urbana y la cobertura del suelo

.

¿Qué aporta la inteligencia artificial en órbita?

Los aparatos habituales de observación de la Tierra captan grandes volúmenes de imágenes sin procesar e intentan enviarlas a una estación receptora en tierra. Después, los datos se procesan en servidores y se preparan para el análisis.

El módulo AI preparado para «Samarqand-2028» está diseñado para analizar parte de los datos directamente a bordo del satélite.

En la práctica, esto podría permitir:

Proceso tradicional Con AI a bordo Todos los datos sin procesar se envían a la Tierra Las partes necesarias se seleccionan en órbita El análisis comienza en tierra El análisis preliminar se realiza a bordo Se necesita una gran capacidad de comunicación El volumen de datos transmitidos puede reducirse La obtención de resultados requiere más tiempo Los objetos importantes pueden detectarse más rápido

Por ejemplo, la inteligencia artificial puede separar las imágenes cubiertas por nubes o de baja calidad, identificar determinadas parcelas de cultivo o hacer una selección preliminar de las zonas con alta probabilidad de cambios ambientales.

Sin embargo, los algoritmos exactos del módulo, su potencia de cálculo y la lista completa de tareas que realizará en órbita aún no se han publicado. Por ello, su eficacia real se evaluará mediante pruebas posteriores al lanzamiento.

¿Qué cambios podrían producirse en la agricultura?

En las condiciones de Uzbekistán, uno de los mayores potenciales de los datos hiperespectrales está relacionado con la agricultura.

Con ayuda de los datos satelitales se podría:

identificar los campos sembrados de algodón y trigo;

vigilar el estado de desarrollo de los cultivos;

detectar pronto signos de escasez de agua;

evaluar el impacto de enfermedades o plagas;

planificar con mayor precisión el riego y la fertilización;

mejorar las previsiones de rendimiento

.

Sin embargo, una imagen satelital no sustituye por completo al agricultor o al agrónomo. Para obtener resultados fiables, los datos espaciales deben compararse con muestras tomadas en tierra, indicadores meteorológicos y observaciones de campo.

Una nueva herramienta para controlar el medioambiente y los recursos

La observación hiperespectral también puede ayudar a estudiar los cambios en masas de agua, bosques, procesos de desertificación y zonas mineras.

Por ejemplo, la tecnología puede distinguir, mediante señales espectrales, ciertos cambios en la composición del agua, el estrés de la vegetación o las diferencias en las propiedades del suelo. STAR.VISION ha señalado que los datos hiperespectrales pueden utilizarse para la vigilancia ambiental, la calidad del agua, la prospección de minerales y la evaluación de las consecuencias de desastres naturales.

Para Uzbekistán, esto podría crear una fuente adicional de datos en ámbitos como la región del mar de Aral, la escasez de agua, la degradación de la tierra y el estado de bosques y pastizales.

¿Comenzará a funcionar inmediatamente después del lanzamiento?

Aunque el cohete coloque el aparato en órbita, la etapa más importante de la misión no termina. Al contrario, la puesta en servicio del satélite comienza después de ese momento.

Normalmente, los especialistas:

establecen una comunicación estable con el aparato; comprueban los paneles solares y los sistemas principales; determinan los parámetros orbitales; configuran la cámara hiperespectral; prueban el módulo AI; comparan las primeras imágenes con los datos obtenidos en tierra.

Solo después comienza la fase de adquisición periódica de datos y su aplicación en ámbitos prácticos. Por eso, aunque el lanzamiento sea exitoso, los resultados del uso de «Samarqand-2028» no se verán de inmediato, sino después de las pruebas técnicas.

¿Cuál será el principal resultado para Uzbekistán?

No basta con considerar «Samarqand-2028» simplemente como un nombre enviado al espacio. La importancia estratégica del proyecto reside en haber involucrado a especialistas uzbekos en la creación de tecnologías que funcionan a bordo del aparato.

Esta experiencia podría en el futuro:

permitir desarrollar soluciones de software para satélites nacionales;

facilitar el procesamiento local de datos espaciales;

involucrar a universidades e ingenieros en proyectos prácticos;

aumentar la capacidad nacional en teledetección de la Tierra;

reforzar la reputación de Uzbekistán antes del Congreso Internacional de Astronáutica de 2028

.

Si el lanzamiento previsto para el 5 de agosto tiene éxito, el nombre «Samarqand-2028» aparecerá en órbita. Sin embargo, el verdadero valor de la misión se demostrará más adelante, cuando el módulo AI uzbeko a bordo funcione y los datos obtenidos comiencen a ayudar a resolver problemas prácticos del país.

¿En qué ámbito deberían utilizarse primero los datos satelitales en Uzbekistán: agricultura, medioambiente o control del agua? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos en Telegram u otras redes sociales.